Trump pone fin a restricciones aéreas y regresan operaciones normales tras cierre de gobierno

Con el cierre del Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el Departamento de Transporte (DOT), y a la Administración Federal de Aviación (FAA), recortó el 10 por ciento de las operaciones aéreas en 40 mercados saturados por la falta de controladores, causando una ola de retrasos para millones de usuarios.

A días de la reapertura del gobierno, la administración de Donald Trump anunció el final de las restricciones aéreas, a partir del lunes, por lo que habrá operaciones normales en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS).

El cierre gubernamental federal de 43 días agravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6% de los vuelos en dichos aeródromos, de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York.

“Quiero agradecer al equipo de la FAA por mantener nuestros cielos seguros durante el cierre del gobierno más largo en la historia de nuestra nación y a la paciencia del país por poner la seguridad primero”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El jefe del DOT aseveró que “gracias al liderazgo del presidente Trump, los controladores han regresado a sus puestos y ahora las operaciones normales pueden recomenzar”.

El secretario indicó que la asistencia de los empleados ha continuado en recuperación desde que terminó el cierre del Gobierno el miércoles pasado tras el voto de ocho senadores de la bancada demócrata a favor del presupuesto de los republicanos.

Otras restricciones asociadas al cierre de Gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión.

La medida, tomada por cuestiones de seguridad ante la ausencia de hasta 3,000 controladores, provocó retrasos que llegaron a superar al día los 9,000 vuelos retrasados o 2,900 cancelados.

“Ahora podemos redirigir nuestros esfuerzos a incrementar la contratación de controladores y construir el nuevo sistema de control aéreo que el pueblo estadounidense merece”, aseguró el secretario Duffy.

Cabe recordar que previo a la apertura de gobierno, Donald Trump exigió el lunes que los controladores aéreos regresaran al trabajo después de que muchos empezaran a ausentarse por no recibir sus salarios debido al prolongado cierre del gobierno norteamericano, causando estragos en el transporte aéreo nacional, generando tensión en el sector.

