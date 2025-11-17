Jannik Sinner tras vencer a Carlos Alcaraz: “Te mereces el número 1 si no soy yo”

El italiano Jannik Sinner, flamante campeón de las Finales ATP, en las que superó al español Carlos Alcaraz (7-6(4) y 7-5), se reafirmó en la idea de que su máximo rival, el murciano, se merece ser el número 1 del año.

“Es una gran temporada la tuya y la de tu equipo, Carlos. Te mereces el número 1. Si no soy yo, estoy contento de que seas tú”, dijo en la ceremonia de premiación.

“Con Carlos hay que jugar al máximo: he sacado bien en algunos momentos. Es uno de los que mejor responde en el circuito. Fue un partido muy duro. Significa mucho terminar así la temporada”, describió.

“Es increíble… una temporada increíble. Venir y ganar aquí en Turín, ante el público italiano, ha sido fantástico. Antes del torneo estaba impaciente. Para mí es muy especial cerrar así el año”, acotó.

Sinner, doble campeón de la Copa de Maestros y de la Copa Davis, no participará este año en el último de los mencionados, donde sí estará Alcaraz.

“Fuera de la pista somos buenos amigos”: Sinner

El italiano también comentó que mantiene una gran relación fuera de pista con el español.

“Creo que Carlos tiene grandes amigos y yo también los tengo. Al final es normal que cada uno tienda a juntarse con los de su país. Aunque también hay otros jugadores con los que me siento muy cercano: Jack Draper, Reilly Opelka… Siento que son sinceros y que me llevo muy bien con ellos”, dijo en conferencia de prensa.

“Con Carlos es un poco diferente por motivos relacionados con la pista. Tenemos una muy buena relación, rivalidad, como quieras llamarlo, pero podemos hablar de todo. Creo que es genial. Fuera de la pista somos buenos amigos. Nos respetamos de una manera muy sana. También los equipos, mi equipo, se lleva muy bien con ellos. Creo que hay una buena armonía”, concluyó.

Su buena relación es palpable desde hace tiempo. Entrenaron juntos antes del comienzo del torneo. Y Sinner ha declarado en varias ocasiones que se alegra por los triunfos de su colega.

*Con información de EFE.

