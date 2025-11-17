Matt Kemp entre nuevos candidatos al Salón de la Fama: esta es la lista completa

La nueva boleta para el Salón de la Fama del Beisbol ya está disponible, y entre los nombres más destacados aparecen Matt Kemp, Ryan Braun y Cole Hamels, todos elegibles por primera vez. El listado fue publicado este lunes por la Baseball Writers’ Association of America (BBWAA), que también confirmó el regreso de 15 candidatos del ciclo anterior, encabezados por Carlos Beltrán.

Beltrán estuvo cerca de lograr la exaltación en 2025. Recibió 277 votos de 394 posibles, equivalente al 70.3%, quedándose a solo 19 sufragios del 75% requerido. Su trayectoria de 17 temporadas, con 435 jonrones, .279 de promedio y nueve participaciones en el Juego de Estrellas, lo mantiene como uno de los favoritos entre los votantes.

Primerizos, retornos y un panorama competitivo

Doce jugadores debutan en la boleta este año. Además de Kemp, Hamels y Braun, la lista incluye a Howie Kendrick, Daniel Murphy, Rick Porcello, Shin-Soo Choo, Edwin Encarnación, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence. Todos cumplen el requisito de haber jugado por última vez en 2020.

En cuanto a los que repiten, varios continúan su ascenso. Andruw Jones pasó de 61.6% a 66.2% en la votación de 2025 y está a menos de 10 puntos del ingreso. Chase Utley también registró un salto significativo, subiendo de 28.8% a 39.8% en su segundo año. Félix Hernández, en tanto, debutó con un 20.6%.

Otros nombres relevantes vuelven a competir, aunque con avances más modestos: Alex Rodríguez (37.1%), Manny Ramírez (34.3%), Bobby Abreu (19.5%), Omar Vizquel (17.8%), Jimmy Rollins (18%), Andy Pettitte (27.9%), Dustin Pedroia (11.9%), Mark Buehrle (11.4%), Francisco Rodríguez (10.2%), David Wright (8.1%) y Torii Hunter (5.1%).

La BBWAA anunció que las boletas deberán tener matasellos del 31 de diciembre, y los resultados se darán a conocer el 20 de enero. Quienes superen el 75% serán exaltados en la ceremonia del 26 de julio en Cooperstown.

La clase de nuevos candidatos llega sin un “primerizo seguro”, a diferencia de años recientes que incluyeron selecciones inmediatas como Ichiro Suzuki, CC Sabathia, Adrian Beltré o Joe Mauer. Aun así, Cole Hamels podría tener tracción inicial, especialmente considerando su carrera con 163 victorias, 3.43 de efectividad y su memorable participación en la Serie Mundial del 2008, donde fue Jugador Más Valioso tanto de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional como de la Serie Mundial.

Kemp, por su parte, busca consideración tras batear .284 con 287 jonrones a lo largo de sus años con Dodgers, Padres, Bravos, Cincinnati y Colorado. Braun llega como uno de los nombres más productivos de su generación, aunque con antecedentes de dopaje que han marcado su trayectoria.

El listado de jugadores que estudia el comité de la era contemporánea también agrega nombres de peso: Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Dale Murphy, Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.

La votación promete otro año intenso y con múltiples debates, en especial sobre jugadores señalados por dopaje o involucrados en escándalos como el robo de señales, que aún afectan la percepción de varios candidatos.



