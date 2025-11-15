Kiké Hernández se perderá el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico

Kiké Hernández no podrá estar en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con la selección de Puerto Rico luego de tener que ser sometido a una cirugía en su codo.

El boricua informó sobre la cirugía en redes sociales y detalló que viene sufriendo desde el mes de mayo.

“Ayer viernes 14 de noviembre me tuvieron que reparar el músculo extensor del codo, ya que sufrí un desgarre en mayo y el seguir jugando con ganas de repetir como Campeón de la Serie Mundial, causó que se desprendiera del hueso. La rehabilitación no me permitirá estar listo a tiempo para ponerme el uniforme con Puerto Rico en el pecho. Espero que entiendan”, expresó.

En la publicación en redes sociales, Hernández está con un cabestrillo y una cara sonriente tras haberse sometido a la cirugía.

Puerto Rico será sede nuevamente en el Clásico Mundial de Béisbol en el Grupo A junto con Cuba, Canadá, Colombia y Canadá. Todos los encuentros se jugarán en el Estadio Bithorn.

Kiké Hernández fue clave para los Dodgers en 2025

Kiké Hernández fue parte clave de Los Angeles Dodgers en 2025, siendo una figura principal en la postemporada.

Hernández pactó un contrato de un año en esta temporada en busca del bicampeonato, que se logró en el Juego 7 ante los Toronto Blue Jays.

Enrique Hernández tuvo un promedio de bateo de .250 con 16 hits, un jonrón, 7 carreras impulsadas y 9 carreras anotadas en 17 juegos en la postemporada de 2025.

El toletero boricua es nuevamente agente libre para esta temporada y quedará la incógnita si volverá a los Dodgers para buscar el tricampeonato.

El utility había estado con la selección de Puerto Rico en la edición del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, en el que llegaron hasta los cuartos de final donde cayeron ante México 5-4.

