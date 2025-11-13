Miguel Rojas y Jaime Jáquez Jr. cambian camisetas en partido de Miami Heat

Miguel Rojas fue uno de los invitados en primera fila del duelo entre el Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers este miércoles en el Kaseya Center de Miami.

Rojas, una de las figuras de los Dodgers en la Serie Mundial 2025, cambió de camiseta con Jaime Jáquez. El mexicano había expresado que los Dodgers serían los campeones antes del inicio de la Serie Mundial.

El venezolano le dio la camiseta 72 al jugador mexicano, quien le firmó su camiseta 11 del Miami Heat.

“Abuela Bendición hoy cumplí otro goal”, escribió Rojas en redes sociales junto a la imagen en el Kaseya Center y su intercambio de camiseta con Jaime Jáquez.

Antes de su regreso a los Dodgers, Miguel Rojas jugó en los Marlins de Miami por ocho temporadas en los Marlins de Miami.

Jaime Jáquez recibe más confianza de Erik Spoelstra

El alero mexicano Jaime Jáquez Jr., jugador de los Miami Heat, expresó este lunes su gratitud con el entrenador Erik Spoelstra por concederle la responsabilidad de asumir varios tiros decisivos en la victoria sobre los Cleveland Cavaliers por 140-138.

“Muchas gracias a ‘Coach Spo’ por confiar en mi para que salga ahí a hacer una jugada”, dijo la rueda de prensa postpartido Jáquez Jr., quien anotó 22 puntos, capturó 13 rebotes, y repartió 7 asistencias.

El mexicano fue el responsable de mandar el partido a la prórroga, tras anotar un tiro en suspensión desde la pintura con menos de diez segundos por jugar.

Sobre esa jugada, en la que lanzó por encima de su defensa, Jáquez Jr. indicó que estaba intentando “tomar la decisión correcta” y recordó que repasó mucho video el verano pasado “para saber qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y cómo podía mejorar”.

