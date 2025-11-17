Seattle Mariners aseguran al primer agente libre de 2025 con Josh Naylor

Los Seattle Mariners llegaron a un acuerdo con un contrato de cinco años con el primera base Josh Naylor, según informó ESPN. El pacto aún no ha sido anunciado oficialmente por la organización.

Naylor, de 28 años, ingresó a la agencia libre por primera vez tras la derrota de Seattle ante los Toronto Blue Jays en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Desde ese momento, el presidente de operaciones de béisbol, Jerry Dipoto, dejó claro que retener al inicialista era una de las prioridades de la franquicia.

Adquirido desde los Arizona Diamondbacks a mitad de temporada, Josh Naylor encajó de inmediato con los Mariners, tanto dentro como fuera del terreno. El mánager Dan Wilson elogió repetidamente la energía y mentalidad ganadora del primera base.

Mariners, 1B Josh Naylor finalizing five-year deal per multiple reports, including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/FyxSn2Vhvu — MLB (@MLB) November 17, 2025

“Necesitas esa intensidad. Necesitas ese impulso. Su deseo de ganar es increíble”, dijo Wilson. “Eso es lo que se necesita de todos los jugadores, y es una gran parte de lo que aportó al club”.

Naylor se convirtió en una figura clave en el cierre de campaña y en la postemporada, donde Seattle estuvo a un paso de llegar a la Serie Mundial.

Los números de Josh Naylor que convencieron a los Mariners

El impacto de Josh Naylor fue inmediato tras su llegada con Arizona:

Con los Mariners (54 juegos):

.299 de promedio



de promedio 9 jonrones



33 carreras impulsadas



19 bases robadas



En postemporada (12 juegos):

.340 de promedio



de promedio 3 jonrones



5 impulsadas



2 robos de base



Estadísticas totales de 2025:

.295 de promedio



de promedio 20 cuadrangulares



92 impulsadas



30 bases robadas (récord personal)



Un movimiento clave para el futuro de Seattle

Con este contrato, los Mariners aseguran a uno de sus jugadores más productivos en su intento por mantenerse como contendientes en la Liga Americana. La permanencia de Naylor no solo refuerza la ofensiva, sino también el liderazgo y la identidad competitiva que el club ha buscado construir.

Seattle, que quedó a un triunfo de la Serie Mundial en 2025, apuesta por la continuidad para dar el siguiente paso en 2026.

Sigue leyendo:

– Latinos Framber Valdez y Ranger Suárez, entre los pitchers mejor rankeados rumbo a la agencia libre

– LeBron James, cada vez más cerca de su fecha de debut en esta temporada NBA