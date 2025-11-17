Seattle Mariners aseguran al primer agente libre de 2025 con Josh Naylor
Josh Naylor llegó a Seattle a mitad de temporada y decidió quedarse tras ser pieza clave en la postemporada
Los Seattle Mariners llegaron a un acuerdo con un contrato de cinco años con el primera base Josh Naylor, según informó ESPN. El pacto aún no ha sido anunciado oficialmente por la organización.
Naylor, de 28 años, ingresó a la agencia libre por primera vez tras la derrota de Seattle ante los Toronto Blue Jays en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Desde ese momento, el presidente de operaciones de béisbol, Jerry Dipoto, dejó claro que retener al inicialista era una de las prioridades de la franquicia.
Adquirido desde los Arizona Diamondbacks a mitad de temporada, Josh Naylor encajó de inmediato con los Mariners, tanto dentro como fuera del terreno. El mánager Dan Wilson elogió repetidamente la energía y mentalidad ganadora del primera base.
“Necesitas esa intensidad. Necesitas ese impulso. Su deseo de ganar es increíble”, dijo Wilson. “Eso es lo que se necesita de todos los jugadores, y es una gran parte de lo que aportó al club”.
Naylor se convirtió en una figura clave en el cierre de campaña y en la postemporada, donde Seattle estuvo a un paso de llegar a la Serie Mundial.
Los números de Josh Naylor que convencieron a los Mariners
El impacto de Josh Naylor fue inmediato tras su llegada con Arizona:
Con los Mariners (54 juegos):
- .299 de promedio
- 9 jonrones
- 33 carreras impulsadas
- 19 bases robadas
En postemporada (12 juegos):
- .340 de promedio
- 3 jonrones
- 5 impulsadas
- 2 robos de base
Estadísticas totales de 2025:
- .295 de promedio
- 20 cuadrangulares
- 92 impulsadas
- 30 bases robadas (récord personal)
Un movimiento clave para el futuro de Seattle
Con este contrato, los Mariners aseguran a uno de sus jugadores más productivos en su intento por mantenerse como contendientes en la Liga Americana. La permanencia de Naylor no solo refuerza la ofensiva, sino también el liderazgo y la identidad competitiva que el club ha buscado construir.
Seattle, que quedó a un triunfo de la Serie Mundial en 2025, apuesta por la continuidad para dar el siguiente paso en 2026.
