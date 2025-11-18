Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy, presume cuerpazo en traje de baño a los 46 años

La actriz Elizabeth Gutiérrez, quien fuera pareja sentimental del William Levy y quien formara parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’, dejó sin aliento a sus casi 4 millones de seguidores gracias a una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

En la imagen, en la que se le ve luciendo un traje de baño completo de color negro, la mamá de Kailey y de Christopher dejó en claro que a sus 46 años sigue luciendo como en sus mejores tiempos.

“La Vida….”, se lee en el texto con el que Eli acompañó su fotografía y en la que se le ve posando muy sensual para la lente desde dentro del mar.

La seducción que derrochó Elizabeth no dejó indiferente a nadie, tal y como quedó evidenciado con los comentarios que recibió de sus amigos famosos, pero también de sus fans.

“Ella es muy linda por fuera y por dentro más aún! ❤️”, le dijo Maianela Ancheta, mientras que Ximena Herrera le soltó un: “Tan bella mi Eli 🙌”.

Además de la foto que compartió en su feed, Elizabeth compartió otra más en Instagram Stories y en ella se le ve luciendo el mismo traje de baño, con la diferencia de que en esa postal aparece recostada en la arena.

La nacida en California acompañó su fotografía de la canción ‘GuabanSexxx’ de Rauw Alejandro.

