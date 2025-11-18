Russell Crowe revela cómo perdió 70 libras a sus 61 años

El actor neozelandés Russell Crowe se ha sincerado como pocas veces sobre su vida personal, específicamente la transformación física que ha vivido durante los últimos meses. De acuerdo con la estrella de Hollywood, esta consistió en la pérdida de casi 70 libras como resultado de cambios en sus hábitos que ha adoptado recientemente.

Fue durante su paso por el podcast de Joe Rogan que el protagonista de producciones como “Gladiador” y “Rescate Imposible” detalló que el inicio de su proceso se dio tras finalizar el rodaje de la película “Nuremberg”, cuando alcanzó las 275 libras, es decir 125 kilos.

“Ahora peso menos de 100 kg“, dijo ante los micrófonos del programa en plataformas digitales. “Gran parte de mi pérdida de peso se debe a que mi rango de movimiento ahora es mucho mejor. Me ha calmado mucho y me ha quitado mucho dolor, por lo que ahora puedo hacer ejercicio y no tener que sufrir durante dos o tres horas después”, añadió.

Al ser cuestionado sobre los cambios que lo ayudaron a alcanzar su meta, Russell Crowe confesó que años de papeles cargados de actividad física le pasaron factura a tal punto de imposibilitarle una rutina de ejercicio efectiva. Por esta razón, el famoso optó por recurrir a un tratamiento que contrarrestara este efecto.

La fórmula que ha traído cambios efectivos son: una dieta sana y balanceada, ejercicio moderad, inyecciones en los hombros y las rodillas, así como intravenosos que han calmado la inflamación de su cuerpo.

Aunado a esto, el actor ha limitado su consumo de alcohol al nivel mínimo: “A medida que te haces mayor, hay ciertas cosas que empiezas a aprender sobre tus capacidades. Ahora que soy mayor, sé que una noche a la semana, si me divierto, es suficiente. Intento eliminar lo superfluo. Ahora intento beber de forma ocasional, no beber por beber”, sentenció.

Para finalizar, Russell Crowe confesó que además de su salud, el cambio en su físico también tiene un trasfondo profesional, pues se está preparando para un papel en la próxima versión de “Highlander”, proyecto que requiere una condición física de impacto.

