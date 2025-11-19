“El Brother Wang”, narco chino acusado de traficar toneladas de fentanilo, es presentado ante juez en NY

Zhi Dong Zhang, alias “GG”, “Kun Li Hernandez”, “Chang Li Gong Sun”, “Memo”, “Brother Wang”, ​​compareció ante el juez magistrado federal Clay H. Kaminsky en el tribunal federal de Brooklyn, acusado de una segunda acusación formal por conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para la posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, y lavado de dinero.

Por lo tanto, el sospechoso fue trasladado a Brooklyn, Nueva York, para iniciar su proceso legal en los Estados Unidos con el juez Brian M. Cogan, quien también enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán y que también lleva el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

El acusado, ciudadano chino, fue arrestado en México a raíz de una orden de arresto emitida por México en base a solicitudes de extradición del Distrito Este de Nueva York y el Distrito Norte de Georgia, y fue extraditado a Estados Unidos el 23 de octubre de 2025.

Drug Trafficker Zhi Dong Zhang, aka “Brother Wang,” Returned from Mexico to Face International Narcotics and Money Laundering Charges in New York and Georgia



Previo a su captura, el Departamento de Justicia designó al acusado como Objetivo Prioritario Consolidado (CPOT), un rango otorgado a los narcotraficantes más importantes del mundo.

“Según las acusaciones, el acusado es el líder de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas del mundo, quien, junto con sus cómplices, importó miles de kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países”, declaró el fiscal federal Nocella. “Las acusaciones que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Norte de Georgia lo responsabilizan por el grave daño que ha causado”.

“La detención de Zhi Dong Zhang por parte del HSI representa un golpe decisivo contra las despiadadas organizaciones criminales responsables de inundar nuestras calles con cocaína, metanfetamina y fentanilo”, declaró el agente especial a cargo del HSI en Nueva York, Kash Patel.

“Las presuntas acciones del acusado en nombre del Cártel de Sinaloa y el CJNG han fortalecido las operaciones de organizaciones criminales transnacionales responsables de sembrar la muerte en casi todas sus formas, alimentando una epidemia de sobredosis, propagando la violencia y desestabilizando comunidades en Estados Unidos y otros países”, señaló.

