Hombre de Florida es acusado de asesinar a turista británica que conoció en una página web de fetiches

Un hombre de Florida fue arrestado tras presuntamente golpear y asesinar a una mujer británica con tendencias suicidas que lo visitó con la intención de morir, según informes.

Sonia Exelby, de 32 años, fue encontrada muerta en una fosa poco profunda en una zona boscosa del condado de Marion, Florida, el 17 de octubre, una semana después de su llegada a Estados Unidos, según informes de investigación obtenidos por WCJB.

Exelby perdió su vuelo de regreso a Portsmouth, Inglaterra, el 13 de octubre, y las autoridades británicas denunciaron su desaparición al Departamento de Policía de Florida ese mismo día.

La desaparición de la joven fue denunciada inicialmente por su pareja de muchos años, Stevie, según una publicación en su cuenta de Instagram.

Stevie aseguró que Exelby era muy querida e hizo alusión a sus problemas de salud mental. “Creemos que había quedado con alguien allí y se había puesto en una situación de extrema vulnerabilidad. Eso es todo lo que puedo decir al respecto”, escribió.

Funcionarios del Reino Unido atendieron las advertencias de Stevie e informaron a las autoridades de Florida que creían que Exelby viajó a Florida específicamente para reunirse con personas que la matarían violentamente, lo que llevó a las autoridades locales hasta Dwain Hall, de 53 años.

Hall y Exelby se conocieron en un sitio web de fetiches hace aproximadamente dos años. Hall se presentó como el “mentor” de la mujer, quien atravesaba una situación difícil, y afirmó que quería “ayudar” a Exelby, según informes policiales obtenidos por WCJB.

Recogió a Exelby en el Aeropuerto Regional de Gainesville el 10 de octubre y la llevó a un Airbnb en Northwest 122nd Terrace en Reddick, Florida, según los informes.

Allí, la pareja se refugió durante un período de tiempo no especificado. Hall supuestamente tuvo relaciones sexuales con Exelby varias veces y grabó un video que, según él, borró posteriormente, informó la policía.

La policía recuperó el video, que según ellos mostraba a Exelby cubierta de moretones. Cuando Hall le preguntó por qué estaba allí, Exelby respondió: “Porque soy una persona horrible”, según el video.

“He lastimado a todos los que me han querido”, dijo la joven.

Hall presionó a Exelby para que consintiera en ser lastimada, informó la policía. Los detectives que vieron el video describieron a Exelby como “dudosa” y “visiblemente alterada”, incluso cuando asentía afirmativamente, según el medio.

El 11 de octubre, apenas un día después de llegar a Florida, Exelby le envió un mensaje a una amiga por Discord y le explicó que tenía dudas mientras Hall prolongaba su sufrimiento.

“Me dejó claro que no había salida a menos que le disparara. Lo estuve cuestionando anoche… Pensé que lo haría rápido y no me daría tiempo a atormentarme”, escribió Exelby, según el medio.

Los investigadores afirmaron que la declaración de culpabilidad de Exelby “demostraba que Hall la controlaba, que tenía miedo y que había cometido un error”, informó el medio.

Cuando las autoridades exhumaron el cadáver abandonado de Exelby, encontraron la etiqueta de una pala que coincidía con una marca que Hall había comprado poco antes de ir al aeropuerto el 10 de octubre, según los informes. La misma pala fue encontrada posteriormente en el garaje de Hall y aún conservaba rastros del ADN de Exelby, dijeron los investigadores.

Antes de ser detenido por las autoridades, Hall envió por correo un paquete a un amigo en Ohio que contenía un cuchillo que dio positivo en la prueba de sangre, dijeron los investigadores. Una autopsia posterior determinó que Exelby fue apuñalada mortalmente cuatro veces.

Hall fue arrestado el 18 de octubre por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, fraude con tarjeta de crédito y uso ilegal de un dispositivo de comunicación, según los registros de la cárcel del condado de Marion.

