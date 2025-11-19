México firma la peor racha de victorias en los últimos 10 años

La selección de México cayó 2-1 ante Paraguay y suma seis partidos sin sumar una victoria, la peor racha en los últimos 10 años.

Tras la final de la Copa Oro, México ha jugado seis encuentros amistosos con un total de cuatro empates y dos derrotas. Todos los partidos han sido ante rivales que estarán en la próxima Copa del Mundo.

El Tri empató con Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay y perdió ante Colombia y Paraguay. En estos último cuatro partidos, alargó su racha a siete desafíos sin ganarle a un equipo de Conmebol.

Las peores rachas de México en la selección

La racha de seis encuentros sin victoria de la selección mexicana superó los cuatro partidos sin triunfo de la era de Juan Carlos Osorio en 2018 y luego la misma racha con Gerardo Martino en 2021.

La peor cadena de partidos sin triunfo es de 2015 cuando, al mando del Piojo Herrera, llegó a siete encuentros. Empató ante Perú en un amistoso, luego perdió ante Brasil y empató ante Chile y Ecuador en la Copa América.

La racha continuó con empates contra Guatemala y Trinidad y Tobago en preparación a la Copa Oro. México rompió la racha tras la victoria contra Cuba en el debut del torneo de Concacaf.

El 6 de julio fue la última victoria de México como selección en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos.

A poco más de seis meses de la Copa del Mundo, México no suma una victoria. Mientras que Estados Unidos parece encontrar mejor ritmo bajo el mando de Mauricio Pochettino.

Estados Unidos goleó a Uruguay

La selección de Estados Unidos goleó este martes a Uruguay por 5-1 en un amistoso disputado en Tampa (Florida), con goles de Sebastian Berhalter, un doblete de Alex Freeman, Diego Luna y Tanner Tessmann.

El entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se impuso a su compatriota Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, incluso con un once secundario, en el que introdujo nueve cambios respecto al equipo que había vencido el sábado por 2-1 a Paraguay.

