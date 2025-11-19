Rapero acusado de sacrificar un gato podría enfrentar pena máxima por crueldad animal en Nueva York

Una jueza de Nueva York advirtió que no aprobará ningún acuerdo judicial a menos que el acusado, un aspirante a rapero de 26 años señalado de sacrificar un gato doméstico en un presunto ritual satánico, acepte la pena máxima contemplada por la ley.

David Mosley, conocido en redes como Church of Ububal, fue arrestado tras publicar contenido en línea que mostraba el sacrificio del animal el pasado 16 de octubre.

La jueza Linda Poust López, del Bronx, le comunicó en audiencia que solo avalará un acuerdo de culpabilidad si este incluye la sentencia completa por crueldad animal. “No aprobaré un acuerdo a menos que sea la pena máxima por ese cargo”, afirmó, al tiempo que subrayó que Mosley debe cumplir con sus compromisos de salud mental.

Publicaciones que alertaron a autoridades y activistas

De acuerdo con medios locales, Mosley calificó el sacrificio como una “broma en línea”, y llegó a anunciar un nuevo “sacrificio en vivo” para la noche de Halloween. En una de sus publicaciones, retó a los usuarios a acompañarlo: “O estás ahí o te quedas fuera… traigan palomitas de maíz”.

Las imágenes y mensajes fueron compartidos por veterinarios, rescatistas y organizaciones defensoras de animales con el propósito de impedir que el joven adoptara otros animales. La presión llevó a que las autoridades actuaran rápidamente y detuvieran al acusado.

Mosley terminó arrestado bajo cargos de daño criminal, crueldad agravada contra animales y eliminación inadecuada de restos, según reportaron medios neoyorquinos.

Confrontación fuera del tribunal

A su llegada al juzgado, Mosley fue recibido con abucheos por activistas que exigían una condena severa. La policía tuvo incluso que escoltarlo debido al enojo de los manifestantes que se habían congregado en la entrada.

“Creo que es mejor que ninguna sentencia, pero merece los dos años o más, especialmente si tiene antecedentes psiquiátricos”, declaró al New York Post el activista John Cortez, de 56 años, uno de los presentes en la protesta.

El cargo de crueldad animal en Nueva York conlleva una sentencia máxima de dos años de prisión.

La jueza insistió en que Mosley no recibirá un acuerdo favorable sin cumplir con tratamiento psicológico y sin enfrentar la condena más alta posible. El proceso continuará en las próximas semanas mientras la defensa responde a las exigencias del tribunal.

