Sheinbaum anuncia que México contará con una super computadora, la más grande de América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que México contará en los próximos años con una super computadora, la cual será la más grande de América Latina y formará parte del denominado “Plan México” que fue anunciado a principios de su gobierno.

“Como parte del Plan México, es algo que hemos venido trabajando juntos, es esta red de super cómputo que se va a desarrollar en nuestro país con una super computadora, la más grande de América Latina en México”, señaló.

Desde Palacio Nacional se informó que esta super computadora, que formará parte de una red de super cómputo, ayudará a procesar datos meteorológicos, imágenes en materia de agricultura, analizará información financiera y procesará modelos de lenguaje con Inteligencia Artificial, entre otros.

“Uno de los grandes temas es clima, meteorología, y la siguiente semana vamos a presentar la supercomputadora mexicana”, señaló la mandataria mexicana desde su conferencia mañanera.

“Será 100% mexicana y tendrá una diferencia brutal con la más grande que está que está en el sur del continente y que no es de un gobierno, es de una empresa privada”, aseguró Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de México.

Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

Para poner en marcha el centro mexicano de super cómputo, el gobierno de Sheinbaum contará como sede temporal con la colaboración del Barcelona Supercomputing Center (BSC), de España.

“El centro mexicano de super cómputo, que iniciará operaciones en Barcelona y que próximamente, es decir, la siguiente semana estaremos anunciando la atracción de la supercomputadora más grande de América Latina aquí en nuestro país”, comentó Pérez Hernández.

El coordinador nacional de Infraestructura Digital de México explicó que la colaboración con Barcelona permitirá arrancar proyectos urgentes mientras se construye la infraestructura nacional, un proceso que podría tomar entre 24 y 36 meses, además de precisar que Barcelona fue elegida por ser uno de los centros de super cómputo “más avanzados” a nivel mundial, con 20 años de experiencia y centenares de proyectos científicos.

“Hay operaciones que nos toman hasta 30 días resolver (…) Una supercomputadora como la que tienen en Barcelona permite hacer 314 billones de operaciones por segundo”, explicó.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que el convenio con Barcelona permitirá integrar a las universidades mexicanas como el Instituto Politécnico Nacional o la UNAM, así como fortalecer capacidades y formar especialistas.

Tras recordar la colaboración histórica del BSC con México, el director del Barcelona Supercomputing Centre, Mateo Valero Cortés, destacó la importancia del super cómputo para la ciencia y la soberanía tecnológica.

“Hace unos años se decía que el país que no computa no compite, eso más o menos era verdad. Ahora hay una cosa mucho más fuerte, el país que tenga el cálculo, computadores y datos propios, podrá hacer cosas que de otra manera se las harán y no será soberano”, comentó.

