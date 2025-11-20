Hallan muerto a un bebé dentro de una bolsa en un complejo residencial de Brooklyn

Un bebé fue encontrado muerto el jueves en un hecho que conmocionó a la comunidad de Canarsie, en Brooklyn, luego de que el cuerpo fuera descubierto dentro de una bolsa negra y oculto bajo un montón de hojas, según informó la policía de Nueva York.

El hallazgo se produjo poco después de las 11:00 a. m. detrás de uno de los edificios del complejo residencial Bay View Houses, administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

El bebé tendría entre 5 y 7 meses

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por el New York Post, el niño tendría entre cinco y siete meses de edad, aunque aún no se ha confirmado su identidad ni si tenía relación con algún residente de la zona.

Las autoridades tampoco pudieron determinar de inmediato cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar antes de su descubrimiento.

Servicios de emergencia no pudieron salvarlo

Equipos médicos y policiales acudieron al lugar tras una llamada al 911, pero únicamente pudieron declarar muerto al bebé en la escena, detalló el Departamento de Policía de Nueva York.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad será la encargada de determinar oficialmente la causa de muerte, mientras agentes de homicidios y servicios sociales colaboran en la investigación.

La comunidad espera respuestas

Vecinos del área se mostraron consternados ante el hecho, que se suma a una serie de incidentes recientes que han elevado la preocupación por la seguridad y el abandono infantil en la ciudad.

Mientras tanto, las autoridades han solicitado colaboración de cualquier persona que pudiera tener información sobre el caso.

