Cayenne Electric 2026: el SUV más potente de Porsche

Después de más de dos décadas desde el lanzamiento de la primera Cayenne, Porsche da un paso audaz hacia la electrificación total con la nueva Cayenne Electric 2026. Este SUV no solo conserva el espíritu de alto rendimiento de la marca, sino que establece un nuevo referente en tecnología y potencia.

Con el Cayenne Electric, Porsche busca fusionar la tradición de rendimiento con soluciones de movilidad sostenible. El modelo se convierte en el SUV eléctrico más potente de la marca, ofreciendo cifras de aceleración que desafían cualquier expectativa en su segmento: 0 a 60 mph en apenas 2,5 segundos y una velocidad máxima de 162 mph.

“El Porsche Cayenne Electric se convierte en el vehículo de la marca más potente de la historia”, destacan desde la compañía, subrayando la importancia de este modelo como buque insignia de la estrategia de electrificación.

Rendimiento extremo: dos versiones para todos los perfiles

La gama inicial incluye dos versiones: Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, ambas con tracción total y sistema avanzado ePTM de gestión electrónica de tracción. La versión Turbo alcanza unos impresionantes 1,139 caballos de fuerza con 1,106 libras-pie de torque, utilizando el sistema Launch Control para ofrecer un rendimiento incomparable.

Además, cuenta con la función Push-to-Pass, que permite al conductor activar 174 caballos de fuerza adicionales durante 10 segundos, ideal para adelantamientos o conducción deportiva.

Por su parte, la versión básica ofrece 435 caballos de fuerza, similar a la Cayenne S de gasolina, brindando una experiencia de manejo más relajada pero potente.

Tecnología y autonomía: una batería de alto rendimiento

El Cayenne Electric 2026 equipa una batería de 113 kWh con refrigeración de doble cara y arquitectura de 800 voltios, permitiendo cargas rápidas de 10 % a 80 % en menos de 16 minutos con corriente continua de hasta 390-400 kW. La autonomía total alcanza 400 millas con una sola carga, un logro destacado para un SUV de estas prestaciones.

Porsche introduce también carga inductiva inalámbrica de hasta 11 kW a través del sistema Porsche Wireless Charging, disponible exclusivamente para la Cayenne Electric. Esta innovación simplifica la experiencia de recarga y demuestra el compromiso de la marca con soluciones de movilidad avanzadas.

Dinámica y confort: manejo estable y seguro

El Cayenne Electric combina potencia con control. Estrena suspensión neumática adaptativa con PASM de serie y el sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) en la versión Turbo, mejorando la estabilidad en curvas y frenadas.

El Porsche Cayenne Electric 2026. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

La dirección en el eje trasero permite un giro de hasta cinco grados, mientras que el sistema Porsche Active Ride reduce el balanceo de la carrocería para un manejo más cómodo y seguro.

La aerodinámica también se ha optimizado: el coeficiente de solo 0,25 convierte al Cayenne Electric en uno de los SUV más eficientes del segmento. Aletas de refrigeración y alerón trasero ajustable contribuyen a reducir el consumo energético a altas velocidades.

Diseño y habitáculo: elegante y funcional

El Cayenne Electric mantiene una línea reconocible, aunque con modificaciones inteligentes. Es cinco pulgadas más largo y con 2,5 pulgadas más de distancia entre ejes, ofreciendo más espacio interior sin sacrificar la estética aerodinámica.

Los faros LED estilizados y las puertas sin marco mejoran la visión y la limpieza visual del SUV, mientras que el logotipo iluminado y la barra LED trasera añaden un toque moderno.

El habitáculo es descrito por Porsche como el más moderno hasta la fecha: casi todos los elementos son personalizables. Incluye un panel central Flow Display OLED curvo de 14,25″, pantalla opcional de 14,9″ para el pasajero y Head-Up Display (HUD) con realidad aumentada. La iluminación ambiental, techo panorámico con control de luz variable y el sistema Porsche Digital Interaction permiten configurar iluminación, sonido, postura de asientos y climatización según el estado de ánimo del conductor.

Precios y disponibilidad del Porsche Cayenne Electric

El Porsche Cayenne Electric tiene un precio inicial de $111,350 dólares para el modelo base, mientras que la versión Turbo alcanza los $165,350 dólares.

Las unidades ya están disponibles para reserva, y las entregas comenzarán en el verano de 2026. Este rango de precios refleja tanto el desempeño extremo como la tecnología de vanguardia incorporada en este SUV eléctrico.

