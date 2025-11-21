Listado: los autos eléctricos con mayor autonomía en 2025

En Estados Unidos, la autonomía de un vehículo eléctrico ya no es solo una cifra de laboratorio; se trata de la distancia que puede recorrer en condiciones reales de conducción.

Con carreteras extensas y viajes frecuentes, los consumidores buscan autos capaces de cubrir largas distancias sin depender de estaciones de carga constantes.

La autonomía real refleja eficiencia, diseño de batería y gestión energética, y se ha convertido en un factor clave para la comodidad y seguridad de los conductores. Elegir un modelo con alto rango de conducción significa menos paradas, mayor tranquilidad y mejor planificación de viajes.

SUV y sedanes de alto rendimiento

Entre los SUV, el BMW iX3 sobresale en 2025. Gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios y una batería usable de 108,7 kWh, alcanza hasta 805 kilómetros de autonomía real.

Con 469 caballos de fuerza, tracción total y carga ultrarrápida de hasta 400 kW (de 10 a 80% en solo 21 minutos), combina desempeño y eficiencia, ideal para viajes largos sin comprometer la experiencia de manejo.

En el segmento de sedanes de lujo, el Mercedes EQS 450+ ofrece alrededor de 799 kilómetros de autonomía real. Su diseño elegante se complementa con tecnologías de gestión energética avanzadas y actualizaciones de software que optimizan la eficiencia. Es la opción perfecta para quienes buscan lujo y rango de conducción que rivaliza con autos de combustión interna de alto nivel.

Los referentes de Tesla y Audi

Tesla Model 3 Long Range continúa siendo un referente en autonomía, alcanzando hasta 750 kilómetros en condiciones reales. La marca mantiene su liderazgo gracias a la optimización de consumo, mejoras en sus celdas de batería y la extensa red de Superchargers en todo el país, lo que hace que los viajes de largo recorrido sean más fáciles y seguros.

Por su parte, Audi A6 Sportback e-tron logra 752 kilómetros de autonomía real, combinando diseño, versatilidad y eficiencia energética.

Su capacidad de carga rápida de hasta 270 kW permite minimizar el tiempo de recarga en carretera, ideal para usuarios que valoran tanto estilo como funcionalidad en sus desplazamientos diarios o escapadas de fin de semana.

Otras opciones destacadas en 2025

Además de los modelos mencionados, hay varias opciones que ofrecen autonomía sobresaliente:

Polestar 3: 706 kilómetros

Volkswagen ID.7: 700 kilómetros

Peugeot 3008: 700 kilómetros aproximados

BMW iX: 701 kilómetros

Estos modelos representan alternativas confiables para quienes buscan autos eléctricos capaces de cubrir largas distancias sin sacrificar rendimiento o confort.

Consejos para elegir un eléctrico con alta autonomía

Al evaluar un vehículo eléctrico, la autonomía es solo uno de los factores. También es importante considerar:

Condiciones de manejo habituales: rutas, clima y estilo de conducción.

Disponibilidad de estaciones de carga rápida y red pública en la zona.

Incentivos fiscales federales y estatales que facilitan la compra de vehículos eléctricos con gran rango de conducción.

Elegir un auto con alta autonomía no solo reduce el estrés durante viajes largos, sino que también optimiza la experiencia diaria y permite planificar desplazamientos sin preocupaciones.

En 2025, la autonomía real se ha consolidado como un factor central para el mercado de autos eléctricos en Estados Unidos. Desde SUVs como el BMW iX3 hasta sedanes de lujo como el Mercedes EQS 450+, y los modelos de referencia de Tesla y Audi, los consumidores tienen opciones que combinan eficiencia, tecnología avanzada y confort en viajes prolongados.

La clave al elegir un vehículo eléctrico sigue siendo encontrar el equilibrio entre rango, rendimiento y la infraestructura de carga disponible.

