Barcelona celebra regreso al Camp Nou con goleada al Athletic Bilbao

El FC Barcelona celebró por todo lo alto la reapertura del Spotify Camp Nou, tras 909 días de ausencia con la victoria 4-0 al Athletic Bilbao en su regreso al Camp Nou con goles de Robert Lewandowski, Fermín y un doblete de Ferran Torres.

El club catalán asume el liderato de forma momentánea con 31 puntos, igual que el Real Madrid aunque con un partido más.

Los tantos de Robert Lewandowski, Fermín López y un doblete de Ferran Torres reflejaron el dominio total de los azulgranas frente a un Athletic que intentó competir, pero terminó superado por el ritmo y la contundencia culé.

Además, el encuentro marcó las reapariciones de Joan García y Raphinha, ambos de vuelta tras dos meses de baja.

©️ Captain Robert Lewandowski pic.twitter.com/zKol7BH1mc — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

Lewandowski inauguró la fiesta en el renovado Camp Nou

El primer gol del nuevo Camp Nou llegó muy temprano. Tras un robo de Eric García en campo rival, Lewandowski definió con un zurdazo ajustado para poner el 1-0 al minuto 5, desatando la celebración y los cánticos del público, incluido el tradicional homenaje a Leo Messi en el minuto 10.

El Athletic reaccionó y generó ocasiones con Nico Williams y Unai Gómez, pero la pólvora azulgrana seguía encendida.

Cuando mejor jugaba el Athletic, el Barcelona golpeó nuevamente. En un contragolpe antes del descanso, Lamine Yamal asistió con magia a Ferran Torres, que firmó el 2-0 en el 45+3, ampliando la ventaja y hundiendo anímicamente a los visitantes.

Nada más comenzar la segunda parte, otro robo de Eric García terminó en el 3-0 de Fermín López, que celebró su partido número 100 como profesional firmando una actuación sobresaliente en la medular.

Finalmente, un pase largo de Lamine Yamal dejó a Ferran Torres mano a mano para firmar el 4-0 al minuto 90, sellando una noche perfecta en el regreso al Camp Nou.

Con este triunfo, el Barcelona se coloca líder por diferencia de goles, a la espera de lo que haga el Real Madrid en su partido ante el Elche.

