Hyundai revela bocetos del Crater, su súper SUV off-road

En los últimos años, Hyundai ha sorprendido con propuestas conceptuales que desafían los límites del diseño automotriz. Desde prototipos para drifting como el Insteroid hasta SUV futuristas, la marca surcoreana ha demostrado una ambición creciente en la exploración de nuevos segmentos. Ahora, su foco se dirige hacia el mundo todoterreno con el Hyundai Crater Concept.

Este vehículo, que será presentado oficialmente el 20 de noviembre en el AutoMobility LA 2025, surge como una respuesta directa a la demanda de SUV robustos y de alto rendimiento que no solo sean capaces de recorrer caminos urbanos, sino también de enfrentar entornos extremos. Hyundai busca que el Crater capture la esencia de la aventura sin sacrificar la tecnología y el diseño moderno que caracterizan a la marca.

Por el momento, la compañía solo ha compartido bocetos preliminares del Crater. Estas imágenes muestran un vehículo musculoso, con líneas robustas y detalles que enfatizan su capacidad todoterreno, dejando a los entusiastas de los SUV con muchas expectativas sobre su versión final.

Diseño inspirado en la aventura y la exploración

Los bocetos revelan que el Crater Concept podría tomar elementos del Nexo, un SUV mediano disponible en Europa, combinando su silueta con detalles más agresivos y preparados para el off-road. Hyundai enfatiza que el diseño surge de un enfoque de exploración estética desarrollado en el Centro Técnico de Hyundai América (HATCI) en Irvine, California.

El Crater Concept promete incorporar la filosofía de la serie XRT de Hyundai, presente en modelos como el Ioniq 5 XRT, el Santa Cruz XRT y el Palisade XRT PRO. Estos vehículos cuentan con mejoras orientadas a terrenos difíciles, como suspensión elevada, tracción optimizada y equipamiento de aventura. El Crater llevaría esta filosofía un paso más allá, proponiendo un SUV 100% pensado para off-road.

Los bocetos destacan su altura considerable, llantas todoterreno de gran tamaño, iluminación pixelada en la parte delantera y trasera, y cuatro faros LED sobre el techo que refuerzan su carácter aventurero. Los espejos tradicionales parecen reemplazados por cámaras, y el techo incorpora una rejilla portaequipaje que sugiere la posibilidad de colocar una llanta de repuesto o equipamiento adicional.

El Hyundai Crater Concept. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Potencial eléctrico y características avanzadas

Aunque Hyundai no ha confirmado oficialmente la motorización del Crater, la ausencia de una parrilla frontal y el enfoque futurista de su diseño sugieren un sistema de propulsión eléctrico. Esto encajaría con la estrategia de electrificación de la compañía, ofreciendo un vehículo potente y sostenible, capaz de rivalizar con SUV icónicos como el Ford Bronco o la Jeep Wrangler.

El concepto del Crater refleja un intento de Hyundai de ampliar su presencia en el segmento de SUV de aventura, un terreno donde la competencia es intensa y donde los modelos de tracción completa y prestaciones off-road son altamente valorados. Con este prototipo, la marca surcoreana busca demostrar que puede combinar robustez, tecnología y diseño moderno en un solo vehículo.

Hasta ahora, Hyundai solo ha explorado capacidades off-road de forma parcial en algunos modelos XRT y en el Inster Cross, un SUV compacto presentado en Europa y Asia. Con el Crater, la compañía da un paso decisivo hacia la creación de un vehículo todoterreno completamente dedicado a la aventura extrema.

Presentación y expectativas en el Salón de Los Ángeles

El Hyundai Crater Concept se dará a conocer oficialmente el 20 de noviembre en el AutoMobility LA 2025. Estará expuesto junto a otros modelos de Hyundai desde el 21 hasta el 30 de noviembre, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de apreciar de cerca su diseño y características.

La marca busca medir la reacción del público y la prensa especializada ante su apuesta por un SUV extremo, explorando la viabilidad de llevar elementos del concepto a modelos de producción futura. El Crater Concept no solo representa un ejercicio de diseño, sino también una declaración de intenciones de Hyundai: competir con los líderes históricos del segmento off-road, ofreciendo innovación tecnológica, diseño atractivo y capacidades todo terreno.

