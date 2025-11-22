Mega Millions en vivo: números ganadores del viernes 21 de noviembre de 2025

Hoy viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 21 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $60 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

3 4 19 31 63 9 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su siguiente sorteo el martes 25 de noviembre

