Perro policía y sospechoso mueren a balazos en Los Ángeles

Un perro policía murió a tiros de un sospechoso, quien posteriormente falleció por un tiroteo con oficiales la noche de este sábado cerca de la Autopista 5 en el área de Burbank. confirmaron las autoridades.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Burbank dijo que el incidente comenzó aproximadamente a las 6:40 p.m. cuando los oficiales intentaron una parada de tráfico rutinaria cerca de la rampa de entrada hacia los carriles de la autopista, en Buena Vista Street.

Burbank PD News Release Update: Police Canine Killed; Officer-Involved Shooting



Cuando los oficiales llevaron a cabo la parada de tráfico, un sujeto salió del asiento del copiloto y corrió hacia la rampa de entrada a la autopista, donde trepó un terraplén y escapó hacia un vecindario cercano.

Las autoridades dijeron que se hizo una búsqueda coordinada con un helicóptero y un elemento K-9, y en un momento, el sospechoso se encontró con el perro policía.

“Durante la búsqueda, el perro lo localizó. El sospechoso disparó varias veces, alcanzando al perro, antes de huir a pie”, dijo la policía de Burbank en su comunicado.

El perro K-9, identificado por la policía de Burbank como “Spike”, fue trasladado de emergencia a una clínica veterinaria, donde murió más tarde.

Tras dispararle al perro policía, el sospechoso se escondió en el vecindario durante varias horas, lo que provocó un gran despliegue de unidades K-9 adicionales, negociadores de crisis y un escuadrón SWAT.

El sospechoso fue encontrado en el barrio residencial, en un terreno espeso y accidentado a lado de la autopista, cerca de la rampa de entrada de Buena Vista Street. Las autoridades dijeron que el sospechoso estaba en poder de un arma de fuego.

Ante la situación, se llevó a cabo una operación conjunta entre los departamentos de policía de Burbank y Glendale, quienes intentaron negociar con el sospechoso en repetidas ocasiones para que se entregara pacíficamente, pero el sujeto se negó a seguir las instrucciones.

Durante el incidente se recurrió a munición no letal para intentar obligar al sospechoso a que se rindiera, pero el hombre hizo varios disparos en contra de los oficiales.

Las autoridades aseguraron que los balazos del sospechoso impactaron en varios vehículos policiales, lo que provocó que los policías respondieran al fuego.

Durante el tiroteo, los oficiales dispararon contra el sospechoso, quien fue declarado muerto en el lugar. Los investigadores recuperaron el arma del sujeto.

Hasta la mañana de este domingo, las autoridades no habían hecho pública la identidad del sospechoso.

“Spike era un compañero inteligente y dedicado, conocido por su carácter amable fuera de servicio y su tenacidad y dedicación durante el servicio”, publicó el Departamento de Policía de Burbank en las redes sociales.

“Por favor, tengan presente en sus pensamientos y oraciones a Spike, a su familia y al Departamento de Policía de Burbank mientras superamos esta tremenda pérdida”, se agregó en la publicación.

Durante la investigación, las autoridades mantuvieron cerrada la Autopista 5, y hasta las 6:40 a.m., tres carriles en dirección norte permanecían cerrados en Burbank Boulevard.

