Tiroteo durante ceremonia navideña deja cuatro heridos en Concord, Carolina del Norte

La tradicional ceremonia de encendido del árbol de Navidad en Concord, Carolina del Norte, se vio interrumpida la noche del viernes por un tiroteo que dejó cuatro personas heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p. m., en Union Street, cerca de Corbin Avenue, a pocos metros del lugar donde se realizaba el evento, informó la policía local.

El mayor del Departamento de Policía de Concord, Patrick Tierney, explicó en una conferencia de prensa que los disparos se produjeron entre dos sospechosos que se conocían previamente, desatando el caos entre las familias presentes.

#BREAKING Unconfirmed reports of shots fired in downtown #Concord at Christmas tree lighting pic.twitter.com/ICjqQISMXu — Robin Kanady (@RobinKanady) November 22, 2025

Un joven de 18 años identificado como uno de los tiradores

Las autoridades identificaron a Nasir Ahmad Bostic, de 18 años, como uno de los presuntos agresores. El joven sufrió heridas de bala durante el intercambio y fue trasladado al hospital, donde permanece en estado crítico.

La policía informó que enfrentará cargos por varios delitos, entre ellos agresión con arma letal, y que se le notificará una orden de arresto cuando sea dado de alta.

Segundo tirador es menor de edad

El segundo sospechoso, identificado solo como menor de edad, también recibió disparos y permanece hospitalizado en condición crítica. De acuerdo con las autoridades, enfrentará múltiples cargos, incluyendo agresión con arma mortal.

Un tercer involucrado, un joven de 17 años, fue detenido y acusado de complicidad e incitación a disturbios, aunque no resultó herido.

Cuatro heridos trasladados al hospital

En total, cuatro personas con heridas de bala fueron llevadas a centros médicos cercanos. Tres se encuentran en estado crítico y una en condición estable, precisó la policía.

Los equipos de emergencia —entre ellos la Policía de Concord, los Bomberos locales y el servicio médico del condado de Cabarrus— ya se encontraban en la zona debido al evento y pudieron responder de inmediato.

El desfile navideño seguirá en pie

Pese al ataque, la ciudad anunció que el desfile de Navidad continuaría según lo programado el sábado por la tarde.

El alcalde Bill Dusch aseguró que la comunidad no será intimidada: “Somos una comunidad resiliente y no permitiremos que las acciones insensatas de unos pocos nos arrebaten otra tradición”.

El mandatario añadió que se reforzarán las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Concord, con una población de aproximadamente 105,000 habitantes, está ubicada unos 25 millas al noreste del centro de Charlotte. Las autoridades continúan revisando grabaciones y entrevistando testigos para esclarecer lo ocurrido.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.