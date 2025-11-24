Asistente de salud de Long Island apuñala a paciente anciana mientras dormía

La fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly, informó el viernes que Amanda Fraser, de 23 años, residente de Queens, Nueva York, fue acusada de intento de asesinato tras presuntamente apuñalar a su paciente de 84 años en su domicilio de Massapequa en las primeras horas del 29 de octubre.

Según la investigación, Fraser habría ingresado a la vivienda alrededor de las 2:08 am y caminó hasta el dormitorio de la mujer, donde, de manera deliberada, le clavó un cuchillo de chef de ocho pulgadas en el torso.

Las autoridades señalan que la víctima despertó “gimiendo de dolor” e intentó retirarse la hoja del cuerpo, mientras Fraser supuestamente sostenía el mango y le decía siniestramente: “Simplemente suéltalo” y “deja de luchar contra ello”.

16 minutos de horror

Donnelly describió el hecho como “16 minutos insoportables”, durante los cuales la víctima permaneció con la cuchilla incrustada, mientras Fraser la amenazaba y permanecía a su lado. Finalmente, a las 2:24 am, Fraser retiró el cuchillo y abandonó la casa.

Cuando la policía llegó, tras un control de bienestar solicitado, encontraron a la mujer sangrando y sola en su cama. Fue trasladada de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Nassau debido a una herida penetrante en el pulmón, donde permaneció hospitalizada por una infección derivada de la lesión hasta esta semana.

Investigación y contexto

La policía descubrió además que el Dodge Charger de Fraser estaba estacionado sobre el césped delantero de la residencia de la víctima. Fraser fue enviada a una evaluación psiquiátrica antes de ser procesada, según fuentes.

La empresa para la que trabajaba, Aides at Home, aseguró que el incidente fue “aislado” y que cooperan plenamente con las investigaciones.

Cargos y posibles condenas

Fraser enfrenta múltiples cargos: intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer y segundo grado, y poner en peligro el bienestar de una persona mayor vulnerable o discapacitada. Se ordenó su detención sin derecho a fianza y deberá comparecer en la corte el 9 de diciembre. De ser declarada culpable, podría cumplir hasta 25 años de prisión.

Donnelly afirmó que este caso refleja una traición profunda a la confianza que las familias depositan en los auxiliares de salud a domicilio: “Este acusado solo les trajo dolor y horror a sus vidas”, señaló.

