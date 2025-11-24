CIA en México alerta sobre comportamiento de Dan Crenshaw relacionado con el consumo de alcohol

El representante Dan Crenshaw, republicano por Texas, recibió una prohibición de tres meses de viajes internacionales, según el portal Punchbowl News, después de un incidente relacionado con el alcohol durante un viaje de una delegación a México

Según el diario, funcionarios de la CIA en la Ciudad de México enviaron un cable a la sede de la agencia en Langley, Virginia, alarmados por el comportamiento del republicano durante una reunión de la delegación del Congreso en agosto.

Dado el reporte, los funcionarios de la CIA expresaron su preocupación por el comportamiento aparentemente poco profesional de Crenshaw, relacionado con el consumo de alcohol y el decoro en presencia de funcionarios mexicanos.

El reporte coincide con la estancia de Crenshaw en México en agosto como presidente del grupo de trabajo sobre cárteles del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Crenshaw supuestamente “brindó” por una broma “grosera” hecha por un funcionario mexicano en agosto que hizo que una mujer presente se sintiera “incómoda”.

No se han publicado detalles sobre la supuesta broma. Sin embargo, Punchbowl informa que fue tan grave que el representante republicano Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, instó al presidente Mike Johnson a destituir a Crenshaw de un panel antinarcóticos.

Tras la revelación, el mismo Crenshaw criticó el informe de Punchbowl en una serie de publicaciones en X, insistiendo en que su viaje de octubre no fue cancelado debido a una prohibición de viajar.

This is the real swamp of DC: desperate politicians trying take down perceived enemies and using reporters as useful idiots to sensationalize clickbait.



Thank you @DC_Reporter for calling it out, and trying to rebuild media credibility.https://t.co/slZgsxUDLr — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) November 24, 2025

“Una vez más, nos enfrentamos a la estrategia habitual de los medios de comunicación: publicar historias sensacionalistas basadas en fuentes anónimas y hechos incorrectos”, insistió.

Además, dijo que el reporte no aclararía que el supuesto incidente se trató de “un brindis con los generales mexicanos… Lo siento, ojalá tuviera una mejor historia que contarles sobre mi tiempo en México. Pero la verdad es, de hecho, muy aburrida. Estoy sorprendido de que Punchbowl intente venderles suscripciones con titulares clickbait. Súper sorprendido”.

Sin embargo, Jake Sherman, uno de los periodistas de Punchbowl que publicó la noticia de la prohibición de viajes, respondió a Crenshaw calificando sus publicaciones también de “clickbait”.

“Gran problema con este tuit clickbait: el presidente de su comité le prohibió a Crenshaw viajar al extranjero con fondos públicos durante 90 días”, sentenció.

Sigue leyendo: