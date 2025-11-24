Matthew Stafford refuerza candidatura al MVP tras paliza de Rams a Buccaneers

Los Angeles Rams derrotaron 34-7 a los Tampa Bay Buccaneers con una nueva gran actuación de Matthew Stafford.

El quarterback de los Rams terminó con tres pases de touchdown y 25 envíos completados en 35 intentos. Terminó con 273 yardas y llegó a los 30 pases de touchdown en esta temporada.

Es el primer QB de la NFL que logra tener 30 o más pases de TD en lo que va de temporada. Jared Goff y Dak Prescott están empatados en el segundo puesto con 23 pases de touchdown en el año.

“Hubo un gran ambiente hoy”, dijo Stafford. “Nuestra afición hizo un gran trabajo asistiendo. Obviamente, ambos equipos les dieron motivos para celebrar desde el principio y con frecuencia, lo cual fue genial”.

Además, Stafford pulió sus credenciales de MVP con otra actuación estelar en la ofensiva de McVay. El QB extendió su racha a 308 intentos de pase consecutivos sin una intercepción, solo la octava racha de este tipo en la NFL con al menos 300 intentos en el siglo XXI.

Matthew Stafford no fue el único que brilló por los Rams

Puka Nacua tuvo siete recepciones para 97 yardas, mientras que Davante Adams aumentó su ventaja en la NFL a 12 recepciones de touchdown. Incluyendo nueve en los últimos cinco partidos de los Rams.

El nuevo pateador Harrison Mevis también anotó sus dos primeros goles de campo en la NFL.

“Está jugando como el jugador más valioso de la liga”, dijo Adams sobre Stafford.

Jared Verse y Kobie Turner tuvieron dos capturas cada uno para una defensa que permitió solo 193 yardas mientras los Rams superaron al campeón defensor Philadelfia (8-3) para obtener el primer puesto general con seis juegos por jugar.

Los Rams terminan con récord de nueve victorias y dos derrotas. El equipo de Los Ángeles viajará al Bank Of America Stadium para jugar como visitantes ante los Carolina Panthers, con marca de 6-5.

