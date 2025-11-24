Pareja arrestada tras ser captada teniendo relaciones en restaurante de Arizona antes de robarlo

Una pareja protagonizó un insólito episodio en Old Town Scottsdale, Arizona, cuando fue captada por cámaras de seguridad teniendo sexo en el restaurante Mon Cheri antes de presuntamente robar el establecimiento, informó la policía local.

Corrisa Sucanick, de 30 años, y Brian Morrow, de 39, fueron acusados de robo en tercer grado luego de irrumpir en el bistró alrededor de las 3:50 am del 25 de octubre, huyendo con $450 en efectivo, un iPhone 5 y una botella de ron Bacardi, según reportó ABC15 Arizona.

Un robo entre rosas y cámaras de vigilancia

Las cámaras mostraron a la pareja involucrada en un acto sexual entre las decoraciones florales del patio del restaurante antes de ingresar a la fuerza al local. La propietaria, Lexi Caliskan, comentó al medio: “Quedaron atrapados en el momento, hay rosas por todos lados, tal vez fue algo romántico pero al estilo Bonnie y Clyde de la era moderna”.

El restaurante difundió el video de vigilancia en redes sociales, solicitando ayuda a la comunidad para identificar a los responsables. Gracias a las pistas recibidas, las autoridades arrestaron a Sucanick el 3 de noviembre y a Morrow al día siguiente en un hotel de Phoenix.

Cargos y arresto

Además del robo, ambos enfrentan cargos por posesión de herramientas de robo. Sin embargo, la policía de Scottsdale aclaró que no se les imputará ningún cargo por el acto sexual previo al robo, ya que “no cumple con los criterios para cargos criminales”.

Ambos fueron ingresados en la cárcel del condado de Maricopa y esperan su comparecencia ante la justicia.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo