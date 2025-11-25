Allan Saint-Maximin le baja el pulgar a Haití para el Mundial de 2026

Haití consiguió una de las hazañas más importantes en su historia. El conjunto haitiano clasificó al Mundial de 2026, su segunda participación en su historia. Allan Saint-Maximin los felicitó y rápidamente fue vinculado como un posible convocado dentro de este conjunto. Pero el delantero del América descartó esta opción.

“Les Grenadiers” consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo jugando sus partidos como local en Curazao. Por problemas políticos y sociales, el conjunto haitiano tuvo que jugar las eliminatorias fuera de sus fronteras. Muchos jugadores empatizaron con esta historia. Allan Saint-Maximin escribió tras este logro.

“Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la Selección Nacional por esta histórica clasificación. Este es un momento importante y estoy sinceramente feliz por Haití”, dijo el delantero en sus redes sociales.

Je tiens à féliciter le peuple haïtien 🇭🇹 et la sélection nationale pour cette qualification historique 🙌🏾

C’est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti.



Je vois que certains ont fait des rapprochements, sûrement parce que je suis Guadeloupéen et Guyanais.… https://t.co/ShgiJoBcqA — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) November 24, 2025

Rápidamente, Allan Saint-Maximin fue vinculado dentro del conjunto haitiano. Algunos reportes señalaban que el futbolista del Club América tenía un vínculo con esta nación por su abuelo. Maximín no ha jugado con el primer equipo francés y esto le abría las puertas para una posible convocatoria. Pero el propio Maximín cerró esta posibilidad.

“Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la Selección Nacional de Haití”, dijo el delantero en sus redes sociales.

Haití va al Mundial por este recurso

La posibilidad de que Allan Saint-Maximin jugara en Haití no sonaba descabellada, sobre todo cuando el conjunto haitiano tiene una respetable plantilla con jugadores de doble nacionalidad. Maximin sería uno más a la larga lista de “Les Grenadiers”.

Jean-Ricner Bellegarde nació en la Guyana Francesa, Carlens Arcus nació en Les Abymes, Guadalupe, Josué Casimir, Ruben Providence, Hervé Bazile y Yassin Fortuné nacieron en Francia. El trabajo federativo y de scouteo premió que Haití contara con una buena plantilla para inscribir su nombre en la Copa del Mundo de 2026.

18 Novembre 2025 une date symbolique qui restera gravé à jamais je me suis engagé avec un groupe, une équipe, une famille ma nation. Je remercie le peuple Haïtiens pour tout leur soutien Mention spéciale à ma femme mon fils mon père, ma mère, mes frères. Qui m’ont soutenu de… pic.twitter.com/7Guf2rHgL3 — JeanRicner Bellegarde (@Bellegarde_Jr) November 19, 2025

