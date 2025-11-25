Chelsea vs. FC Barcelona : horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por la Champions

Uno de los partidos más importantes de la cuarta jornada de la UEFA Champions League es el partido que protagonizarán el Chelsea y el FC Barcelona en Stamford Bridge. Este es un duelo directo por los puestos de clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Los duelos entre estos dos conjuntos han sido bastante parejos. En el marco de la Champions, el conjunto “Blue” y los blaugranas se han enfrentado en 14 compromisos. El balance es de 4 victorias por lado y 6 empates.

El duelo de este martes tendrá un aditivo especial. Ambos clubes están necesitados. Tanto el FC Barcelona como el Chelsea tienen 7 puntos producto de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los españoles están un puesto por encima en la tabla por 1 gol.

Ambos clubes han tenido dificultades en esta campaña. El FC Barcelona viene de derrotar 4-0 al Athletic Club en su último partido. Pero en el panorama también está el caótico encuentro contra las Brujas de Bélgica en el que no pudieron pasar del empate 3-3.

El Chelsea no se queda atrás. El conjunto de Enzo Maresca viene de derrotar 2-0 a un peligroso Burnley en la última jornada de la Premier League. Pero el conjunto “Blue” también es capaz de empatar 2-2 con un modesto Qarabag. A pesar de ello, el conjunto inglés ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos como local en la Champions.

Entre las bajas para este partido destaca la ausencia de Cole Palmer y el mediocampista Romeo Lavia. El Barcelona ya tiene confirmadas las ausencias de Pedri, Gavi y Ter Stegen, pero podrá contar con Frenkie de Jong y Alejandro Balde, este último sufruó un golpe en la cabeza en el duelo contra el Athletic.

Horario y dónde ver el partido entre Chelsea y FC Barcelona

Horario en Estados Unidos: 15:00 ET / 11:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision.

Alineación probable del Chelsea

Robert Sánchez, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, João Pedro, Estêvão y Liam Delap.

Alineación probable del FC Barcelona

Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

