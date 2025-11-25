Chelsea vs. FC Barcelona : horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por la Champions
El Chelsea recibirá en Stamford Bridge al FC Barcelona. Este es un duelo con mucha historia reciente y, curiosamente, bastante parejo
Uno de los partidos más importantes de la cuarta jornada de la UEFA Champions League es el partido que protagonizarán el Chelsea y el FC Barcelona en Stamford Bridge. Este es un duelo directo por los puestos de clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Los duelos entre estos dos conjuntos han sido bastante parejos. En el marco de la Champions, el conjunto “Blue” y los blaugranas se han enfrentado en 14 compromisos. El balance es de 4 victorias por lado y 6 empates.
El duelo de este martes tendrá un aditivo especial. Ambos clubes están necesitados. Tanto el FC Barcelona como el Chelsea tienen 7 puntos producto de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los españoles están un puesto por encima en la tabla por 1 gol.
Ambos clubes han tenido dificultades en esta campaña. El FC Barcelona viene de derrotar 4-0 al Athletic Club en su último partido. Pero en el panorama también está el caótico encuentro contra las Brujas de Bélgica en el que no pudieron pasar del empate 3-3.
El Chelsea no se queda atrás. El conjunto de Enzo Maresca viene de derrotar 2-0 a un peligroso Burnley en la última jornada de la Premier League. Pero el conjunto “Blue” también es capaz de empatar 2-2 con un modesto Qarabag. A pesar de ello, el conjunto inglés ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos como local en la Champions.
Entre las bajas para este partido destaca la ausencia de Cole Palmer y el mediocampista Romeo Lavia. El Barcelona ya tiene confirmadas las ausencias de Pedri, Gavi y Ter Stegen, pero podrá contar con Frenkie de Jong y Alejandro Balde, este último sufruó un golpe en la cabeza en el duelo contra el Athletic.
Tabla de posiciones Champions
Horario y dónde ver el partido entre Chelsea y FC Barcelona
Horario en Estados Unidos: 15:00 ET / 11:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision.
Alineación probable del Chelsea
Robert Sánchez, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, João Pedro, Estêvão y Liam Delap.
Alineación probable del FC Barcelona
Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.
