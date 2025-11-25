Cinco fallecidos, entre ellos tres menores, en choque múltiple al sur de Denver

Cinco personas, incluidos tres menores de edad, murieron el lunes en un accidente automovilístico registrado al sur de Denver, Colorado, según informaron las autoridades estatales.

El choque ocurrió alrededor de las 4:39 p. m. en el kilómetro 40.5 de la Autopista 83, cerca de Russellville Road, en Franktown. De acuerdo con el reporte oficial, la Patrulla Estatal de Colorado respondió a una colisión que involucró un Toyota hatchback negro, un sedán Ford color canela y una camioneta Ford negra.

Cómo ocurrió la colisión

Según la patrulla, el Toyota circulaba en sentido sur cuando el conductor perdió el control y salió del arcén derecho. El vehículo regresó a la calzada, volcó y cruzó hacia el carril norte, donde el conductor fue expulsado.

En ese momento, el Toyota impactó frontalmente contra un sedán Ford que viajaba en sentido contrario. Tras el primer choque, el vehículo continuó desplazándose hacia el sur por los carriles del norte y colisionó con una camioneta Ford, que sufrió daños leves.

Cinco víctimas fallecidas en el lugar

El conductor del Toyota fue declarado muerto en la escena. En el sedán Ford viajaban un adulto y cinco menores; el conductor y tres de los niños fallecieron también en el lugar, según la patrulla. Los otros dos menores fueron trasladados en helicóptero a un centro médico cercano. El conductor de la camioneta Ford resultó ileso.

La policía informó que la causa por la que el Toyota perdió el control aún no ha sido determinada. La Unidad de Delitos Vehiculares del estado está a cargo de las investigaciones.

Se indicó además que el forense del condado de Douglas será el encargado de identificar oficialmente a las víctimas una vez se haya notificado a todos los familiares.

La Autopista 83 permanece cerrada mientras continúan las labores de limpieza y peritaje. Se exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas hasta que la vía sea reabierta.

