José Benavídez Sr. cree que Canelo “se escondió” para no pelear con su hijo

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez “se escondió” para no pelear con su hijo porque el excampeón indiscutido de 168 libras no quería enfrentarlo.

En una entrevista con FightHub TV, Benavídez Sr. explicó que Canelo Álvarez sabía que el Monstruo Mexicano era un rival complicado para él y por ese decidió evitarlo.

“Creo que cuando Canelo vio la pelea empezó a ver a David mejorando cada vez más. Quizás se escondió en su armario o algo así, para ser sincero. Y estaba aterrorizado, porque la persona a la que Canelo no quiere enfrentarse es David Benavídez, el Monstruo Mexicano. Así que creo que esa sería su sombra por el resto de su vida, porque todos saben que ese era el peleador al que necesitaba enfrentarse y no quería hacerlo”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring a mediados del 2026. Crédito: John Locher | AP

Antes de defender por primera vez su título contra Anthony Yarde, a quien venció por nocaut técnico en el séptimo asalto, el Monstruo Mexicano expresó que la pelea con el excampeón de peso supermediano podría ocurrir en 2026. Aunque tras su triunfo confirmó que su próximo combate será contra Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

En cambio, Canelo Álvarez se sometió a una cirugía en el codo y regresará a la acción a mediados del 2026. Según indicó el tapatío a TV Azteca, sus planes son buscar una revancha con Terence Crawford para recuperar los títulos.

Recordemos que por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev.

Mientras que Canelo Álvarez ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

David Benavídez celebra con su equipo su triunfo 31 (25 por nocaut) luego de apalear al británico Anthony Yarde y defender exitosamente su campeonato mundial de peso semicompleto. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

A pesar del deseo del mexoamericano, lo más probable es que esta pelea no se lleve a cabo, ya que el tapatío ha demostrado no estar interesado para nada en subir al ring con él.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

