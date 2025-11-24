Abel Sánchez sobre posible pelea entre Canelo y Benavídez: “No pasará”

El entrenador Abel Sánchez aseguró que una posible pelea entre David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Saúl ‘Canelo’ Álvarez no pasará y menos después de haber perdido su trono en 168 libras contra Terence Crawford.

En una entrevista con FightHub TV, Sánchez le aconsejó a Benavídez que se olvide de una vez por todas de ese enfrentamiento, ya que Canelo Álvarez no tiene ningún interés en pelear con él.

“Canelo no tiene ninguna razón para pelear con David. Benavídez tiene que olvidarse de esa pelea. Si no pasó antes, ¡seguro que no pasará ahora que Canelo perdió!”, dijo.

Canelo Álvarez quiere recuperar su trono en las 168 libras. Crédito: David Becker | AP

Antes de defender por primera vez su título contra Anthony Yarde, a quien venció por nocaut técnico en el séptimo asalto, el Monstruo Mexicano expresó que la pelea con el excampeón de peso supermediano podría ocurrir en 2026. Aunque tras su triunfo confirmó que su próximo combate será contra Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

Canelo Álvarez se sometió a una cirugía en el codo y regresará a la acción a mediados del 2026. Según indicó el tapatío a TV Azteca, sus planes son buscar una revancha con Crawford para recuperar los títulos.

Recordemos que por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev.

En cambio, Canelo Álvarez ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

Momento en el que David Benavídez conecta un devastador gancho a la quijada del británico Anthony Yarde en el round 7 para obligar al réferi a intervenir y decretar el nocaut técnico. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

