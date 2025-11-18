David Benavídez: Si Canelo no se retira debería pelear contra mí, Beterbiev o Bivol

David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), comentó que si Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se retira debería pelear contra él, Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

En una entrevista con Fight Hub TV, Benavídez cree que Canelo Álvarez debe darle a los fanáticos las peleas que quieren ver y recalcó que en 168 libras no quedan duelos para él.

“Todo el mundo siempre dice que odio a Canelo. Pero si no se retira, necesita pelear las peleas que la gente quiere verlo pelear. Nadie quería verlo pelear contra Crawford. Sin faltarle el respeto a Crawford, pero la gente quería verlo (a Canelo) pelear de nuevo contra Bivol. La gente quería verlo pelear contra mí”, dijo.

Canelo Álvarez parece estar cerca del retiro. Crédito: David Becker | Cortesía

“Entonces, si no se va a retirar, ¿qué peleas va a conseguir? ¿Qué peleas le quedan en las 168 libras? ¿Munguía, Mbilli y Pacheco? No hay peleas para él. Si regresa, tiene que pelear contra uno de nosotros. Tiene que pelear contra Beterbiev, Bivol o contra mí”, agregó.

Canelo Álvarez se sometió a una cirugía en el codo y regresará a la acción a mediados del 2026. Por ahora se desconocen cuáles serán sus siguientes pasos, pero los expertos opinan que debe volver ante un oponente de élite.

Recordemos que por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta.

El mexoamericano optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del CMB tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev. Por los momentos, Benavídez enfrentará a Anthony Yarde el 22 de noviembre para defender su puesto y después espera pelear con el ruso.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

En cambio, Canelo Álvarez ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer. De hecho, en su reciente pelea contra Terence Crawford -quien subió dos categorías para enfrentarlo- perdió su campeonato indiscutido de 168 libras.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

