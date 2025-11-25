México podría tener su revancha mundialista con Estados Unidos en 4os de final del 2026

La selección de México podría tener la posibilidad de cobrar revancha de aquella afrenta y desilusión mundialista que representó en Japón y Corea del Sur 2022 en los cuartos de final de la justa universal que se realizará el próximo año en suelo mexicano, estadounidense y canadiense.

Lo anterior se desprende de la información proporcionada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) con la publicación de los bombos y llaves mundialistas en donde pueden quedar ubicados tanto el seleccionado de México dirigido por Javier Aguirre como el americano por Mauricio Pochettino.

June 17, 2002: USA 🇺🇸 beats Mexico 🇲🇽 2-0 in the Round of 16 at the World Cup in South Korea #DosACero pic.twitter.com/KnzWLDJ7Ih — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) June 17, 2024

Estados Unidos es una de las selecciones que ha empezado a revelar su destino, sobre todo después de que oficialmente ha sido sembrado extraoficialmente en el Grupo D, con lo cual tendría la opción de verse las caras con México en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, siempre y cuando los norteamericanos queden ubicados en el tercer lugar de ese sector.

Es cierto que establecer esta opción parecería encontrar una aguja en un pajar, pero existe dentro de las opciones y obviamente para México sería la opción que habría esperado 24 años, cuando en el 2002 el cuadro de las barras y las estrellas propinó una de las humillaciones más grandes al caer 2-0 con la escuadra dirigida por Bruce Arenas y que enfrente tuvo a Javier Aguirre, actualmente técnico de los mexicanos.

Entre las opciones que podría generar el duelo entre México y Estados Unidos es que los norteamericanos se enfrenten al primer lugar del Grupo E o 1, compartiendo de esta forma una llave con México, siempre y cuando el Tricolor se ubique en la segunda posición del Grupo A.

El duelo entre ambos se daría en la fase de cuartos de final, pero esa posibilidad si los aztecas y americanos superan las fases de dieciseisavos y octavos de final, que del lado mexicano sería un paso importante de poder trascender en fases importantes de la justa mundialista.

Canadá podría ser otra opción de rival para México y Estados Unidos

Canadá podría ser otro de los rivales de México y Estados Unidos en la fase de cuartos de final, siempre y cuando México quede como segundo lugar del Grupo A y Estados Unidos como tercer lugar de su grupo, pero son meras opciones que los propios resultados irán revelando durante la competencia mundialista.

Así las llaves para los últimos 4 boletos de UEFA y para los últimos 2 boletos de CONCACAF para el mundial 2026#Mundial2026 #FIFAWorldCup #TVCDeportes pic.twitter.com/TBCSiV090J — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 20, 2025

Todo se conocerá a partir del próximo 5 de diciembre en el sorteo mundialista que se realizará en la ciudad de Washington D.C.

