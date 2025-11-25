Mujer despierta en ataúd momentos ante de su “cremación” en Tailandia

Un insólito suceso ocurrió en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia, cuando una mujer de 65 años, declarada muerta comenzó a moverse dentro de su ataúd momentos antes de ser trasladada para su cremación en un templo budista local.

El impactante momento fue capturado en video y retransmitido en vivo a través de la cuenta de Facebook del templo Wat Rat Prakongtham, donde ocurrió el incidente.

El descubrimiento y el rescate de la mujer

Según confirmaron trabajadores del templo, la mujer, que había estado postrada en cama por una enfermedad prolongada, fue trasladada al templo para su cremación tras haber sido certificada su muerte.

Sin embargo, durante el proceso de traslado, los religiosos y los trabajadores del centro comenzaron a escuchar ruidos provenientes del ataúd. Al abrir el féretro, descubrieron que la mujer estaba viva, realizando movimientos dentro del ataúd.

Tres hombres del templo procedieron a sacar a la mujer de su ataúd y la montaron en una ambulancia para trasladarla de inmediato a un hospital cercano. Aunque en un primer momento se desconocían los detalles sobre su condición, las autoridades del templo confirmaron que, tras ser evaluada por médicos, la mujer se encontraba estable y sería mantenida bajo observación médica. No se proporcionaron detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre la causa de su aparente muerte.

Hipoglucemia grave como posible causa de la confusión

En un informe posterior, el Bangkok Post señaló que los médicos detectaron una hipoglucemia grave en la mujer, aunque no hubo signos de paro cardíaco ni insuficiencia respiratoria. La condición médica de la mujer habría causado que su cuerpo entrara en un estado similar al de la muerte clínica, lo que pudo haber llevado a la confusión sobre su deceso.

De acuerdo con el hermano de la mujer, ella había estado postrada en cama durante dos años debido a una enfermedad crónica, pero el pasado sábado, al notar que su hermana dejó de responder y aparentemente dejó de respirar, él la colocó en un ataúd y emprendió un largo viaje de 310 millas hacia un hospital en Bangkok con la intención de donar sus órganos, ya que ella había expresado su deseo de hacerlo en vida. Sin embargo, el hospital rechazó la oferta debido a la falta del certificado de defunción.

El encargado del templo, Pairat Soodthoop, relató que mientras explicaban la situación sobre los documentos, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del ataúd, lo que llevó al personal a abrirlo y descubrir que la mujer aún estaba viva.

El templo budista de Wat Rat Prakongtham

Wat Rat Prakongtham, el templo budista donde ocurrió el suceso, es conocido por ofrecer un programa de apoyo funerario en el que se realiza la cremación de personas, tras recibir la certificación de defunción.

Cada día, el templo publica a través de su página de Facebook los casos de defunciones y los servicios funerarios atendidos, lo que ha permitido que este extraño incidente sea ampliamente compartido en las redes sociales.

