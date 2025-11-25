Narco estaría detrás del asesinato del adolescente Joel Lizandro en Tulum, hay dos detenidos

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la detención de dos sujetos, Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N“, presuntamente involucrados en el homicidio del adolescente Joel Lizandro, de 15 años, quien fue asesinado en Tulum el pasado 8 de noviembre.

La víctima, originaria de Yucatán, había viajado a la zona para trabajar como albañil junto a otros tres jóvenes, quienes aún se encuentran desaparecidos.

Según la dependencia, las investigaciones avanzan con relación a este homicidio calificado, ocurrido en un establecimiento ubicado en la zona costera de Tulum. La línea de investigación apunta a que el crimen podría estar vinculado a disputas por el control de la venta de estupefacientes en la región, en donde la víctima presuntamente formaba parte de un grupo criminal contrario.

Detenidos y cargos por homicidio y narcomenudeo

La fiscalía de Quintana Roo indicó que Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N” fueron detenidos el 11 de noviembre y se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en homicidio calificado, así como en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Además, ambos están bajo investigación por un homicidio previo ocurrido el 30 de octubre en Akumal, donde, según las autoridades, Juan Carlos “N” disparó contra una víctima en un minisúper, en la avenida Gonzalo Guerrero. Posteriormente, ambos sujetos huyeron en un vehículo Toyota, que también fue asegurado durante la detención.

La Fiscalía precisó que, al momento de la captura, se encontraron diversas dosis de drogas y tres armas de fuego: dos pistolas calibre 9 mm y un rifle de asalto calibre .223, uno de los cuales se correspondería con el utilizado en el asesinato de Joel Lizandro.

La desaparición y muerte de Joel Lizandro

Joel Lizandro había viajado a Tulum a finales de octubre en busca de trabajo como albañil, acompañado por tres jóvenes de la comunidad maya de Tekax, Yucatán. La familia del adolescente perdió contacto con él el 16 de octubre, cuando les informó de sus planes para mejorar la economía familiar. Actualmente, los tres jóvenes siguen desaparecidos, y la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para dar con su paradero.

El fiscal general del estado reiteró que las indagatorias continúan con el fin de esclarecer todos los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables. Asimismo, aseguró que la Fiscalía se mantiene comprometida con la verdad y la justicia en este caso.

Medida cautelar y proceso judicial

Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N” permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por un periodo de dos años o hasta que concluya el proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de este caso y continuará trabajando para garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia por estos actos de violencia.

