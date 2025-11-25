Sebastián Rulli protagoniza conmovedor reencuentro con su hijo Santiago

Siembre dispuesto a compartir con sus seguidores una mirada a lo que acontece en su vida, el actor Sebastián Rulli reapareció en redes sociales con una publicación del esperado reencuentro con su hijo Santiago, quien desde hace varios meses cursa sus estudios en el extranjero.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, el protagonista de historias como “Los Ricos también Lloran” y “Vencer el Pasado” colocó un par de fotografías de la convivencia que mantuvo con su único hijo de cara a su reciente visita a los Estados Unidos, sitio en el que el joven de 15 años cursa el nivel secundaria.

El carrusel de imágenes muestra a padre e hijo disfrutando de una relajada sesión de basketball desde el gimnasio de su escuela: “Este fin de semana mi corazón volvió a llenarse de una felicidad que no se puede explicar con palabras. Después de algunos meses, por fin pude ver y abrazar a mi hijo… y sentir en ese abrazo cuánto ha crecido, cuánto ha madurado, cómo el tiempo vuela sin que uno se dé cuenta“, escribió en su post.

Asimismo, celebró la tenacidad con la que Santiago ha afrontado esta nueva etapa de su vida, alejado de su hogar: “Me impresiona verlo convertido en todo un hombre: seguro, fuerte, con esa luz propia que cada día brilla más. Y no puedo evitar sentirme profundamente orgulloso de él. Soy el padre más feliz de poder estar aquí, de acompañarlo en cada paso, de verlo construir su camino con tanto coraje y corazón”, destacó.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Sebastián Rulli abre su corazón para hablar de la decisión de su hijo de abandonar México para continuar sus estudios en Estados Unidos. Meses atrás, habló ante los medios de comunicación sobre este gran cambio en su dinámica familiar.

“Es duro, pero por otro lado es muy satisfactorio porque lo veo a él con un sueño a sus 14 años y que esté luchando se me hace increíble. Yo a esa edad no recuerdo haber tenido ni siquiera, ni idea, de que podía llegar a ser algo en la vida y me da mucho gusto poder apoyarlo y me siento muy orgulloso por él”, dijo haciendo alusión a su pasión por el basketball.

Sin embargo, reconoció la importancia de apoyarlo en este sueño: “A diferencia de cuando yo viví esa experiencia, que tenía 5 años más que él, estamos en contacto todo el tiempo por el FaceTime, estamos a 3 horas de avión, entonces estaremos yendo y viniendo“, aseguró en ese entonces, algo que ha cumplido, tal y como lo mostró en su publicación.

Seguir leyendo:

• Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebran once años en pareja con emotivos mensajes

• Angelique Boyer y Sebastián Rulli recuerdan el inicio de su romance

• ¿Angelique Boyer cela a Sebastián Rulli?