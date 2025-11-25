Trump designa a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes, con actividad en Egipto, el Líbano y Jordania, como un grupo terrorista extranjero por sus vínculos con el movimiento palestino Hamás.

El mandatario firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que formalicen la designación.

El decreto apunta que los Hermanos Musulmanes, fundados en Egipto en 1928, se ha convertido en “una red transnacional con filiales en Oriente Medio“, como el Líbano y Jordania, donde “participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización”.

Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa de los Hermanos Musulmanes lanzó “múltiples ataques con cohetes” contra objetivos civiles y militares israelíes. Hamás es considerado terrorista por la UE, Israel y Estados Unidos.

En Egipto, la organización instó a “realizar ataques violentos contra socios e intereses estadounidenses” y en Jordania “han brindado durante mucho tiempo apoyo material” a Hamás, según argumenta Trump.

“Dichas actividades amenazan la seguridad de los civiles estadounidenses en el Levante y otras partes de Oriente Medio, así como la seguridad y la estabilidad de nuestros socios regionales”, apunta.

La orden de Trump implica que Rubio y Bessent tienen 30 días para elaborar un informe sobre la designación de los Hermanos Musulmanes y especialmente para sus células en Egipto, el Líbano y Jordania.

En 45 días después de ese informe, deben tomar las acciones formales de designación según la ley correspondiente.

Este mismo lunes, el Departamento de Estado formalizó la designación de grupo terrorista para el Cártel de los Soles, una organización que según Washington lidera el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega tajantemente.

