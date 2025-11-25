Un tornado dañó más de 100 casas y dejó a miles sin electricidad en Texas

Más de 100 viviendas resultaron dañadas en el área de Houston después de que al menos un tornado tocara tierra en medio de los fuertes vientos de un frente frío, informaron las autoridades.

Las viviendas dañadas se encuentran en la zona de Memorial Northwest del condado de Harris, según informó en Facebook Mark Herman, agente electo del condado que representa a la zona.

Imágenes verificadas por NBC News muestran el revestimiento de las viviendas arrancado y escombros esparcidos en Cy-Fair, una comunidad al oeste de Memorial Northwest.

Un edificio de servicios de emergencia del condado en Spring y el relativamente nuevo edificio administrativo del Departamento de Bomberos de Klein sufrieron daños, pero los trabajadores pudieron responder a las llamadas de ayuda, informaron funcionarios de servicios de emergencia y el Servicio Meteorológico Nacional.

No se han reportado muertes ni heridos graves. “Hay reportes de estructuras dañadas, árboles caídos y tuberías de gas rotas en partes del noroeste del condado de Harris”, declaró el sheriff Ed Gonzalez en X.

More than 100 homes have been damaged after a tornado touched down in a residential area outside Houston, authorities in Texas said Monday. No injuries were reported. pic.twitter.com/0lKpACTEcK — The Associated Press (@AP) November 25, 2025

En el punto álgido de la tormenta, aproximadamente 28,000 clientes de servicios públicos en el área de Houston se quedaron sin electricidad, pero para la noche del lunes, solo unos 4,000 permanecían sin servicio eléctrico, según CenterPoint Energy.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Dickinson informó que estaba dando confirmación preliminar de uno de dos posibles tornados en la zona, a la espera de una evaluación directa el martes.

La oficina publicó un mapa preliminar de trayectoria con una marca de tiempo de las 4:24 p.m. hora local.

El segundo tornado, aún no confirmado, podría haber tocado tierra en el condado de Waller, también al noroeste de Houston, informó la oficina de Dickinson.

Los meteorólogos federales indicaron que los vórtices y vientos dañinos en la región son el resultado de un frente frío que se desplaza hacia el este y choca con el aire cálido del Golfo de México, lo que promueve tormentas eléctricas de rápida expansión y el aire inestable asociado que puede formar tornados.

La tormenta se estaba disipando el lunes por la noche y probablemente dará paso a temperaturas cálidas cercanas a los 27 °C y cielos despejados el martes, antes de que un frente frío de refuerzo azote de nuevo y haga descender las temperaturas antes del feriado de Acción de Gracias, indicaron.

