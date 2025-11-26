‘El Puma’ reaparece tras ser expulsado de avión y cuenta su verdad: “Me sentí humillado”

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, dio la cara la noche del martes 25 de noviembre, luego de que se hiciera viral un video que lo muestra siendo expulsado de un avión de American Airlines, el cual salió de la ciudad de Quito, en Ecuador, y que tenía como destino final, la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

En un video, que compartió en sus redes sociales, el veterano artista dio su versión de lo sucedido con la tripulación del vuelo, con quienes tuvo una fuerte diferencia por el maletín de medicinas que llevaba y que se negó a colocar en los compartimentos superiores.

De acuerdo a su testimonio, la tripulación le hizo saber que no podía llevar su maletín debajo de su asiento porque estaba sentado en primera fila, tal y como lo dictan las medidas de seguridad, lo que causó su molestia, pero no fue eso lo que detonó la bomba, o, por lo menos, eso es lo que él asegura.

“Meto ese bolso debajo del asiento, pero llega el jefe de cabina, que se llama Ángel Coronado, y me dice que no puede estar abajo y le digo que tengo medicinas ahí, me puede pasar cualquier cosa. Accedo, le doy el bolso para que lo ponga arriba y ya estaba todo resuelto”, relató el cantante, quien compartió que su expulsión no se produjo por ese acto, sino por lo que dijo en los instantes posteriores.

“Está pasando otra asistente y me escucha decir que es un acto muy tonto, la palabra fue pen…, una cosa muy simple. Va y le dice que le estoy hablando peste de él”, relató”, continuó el intérprete de ‘Agárrense de las Manos’.

Tras sus dichos el jefe de cabina se le acercó y le dijo que hablaría con el piloto para ordenar que lo bajaran del avión, siendo ahí que la situación se habría salido de control.

“Él me dice que va a hablar con el capitán para ver si me botan del avión. Va a hablar con el capitán, le cuenta la cosa, voy a hablar con el capitán y me dice: ‘No me diga nada a mí, ellos son los que resuelven’. Voy y les pido disculpas, tres veces les pedí disculpas, me humillé. Yo le digo a la gente del avión que me están sacando del avión y no sé por qué”, relató el cantante.

El incidente llegó a su fin con su expulsión de la aeronave, una acción que lo llevó a sentirse por un delincuente, además de asegurar que nunca antes había pasado por una situación similar y tan humillante.

“El capitán dio un grito tan fuerte que en el oído derecho siento un silbido. Me echaron como un delincuente, me sentí humillado. Fuimos a un hotel de nuevo a descansar y en la noche salió el avión, como a las 12 de la noche”, concluyó tras el momento viral que protagonizó, luego de que otro pasajero lo grabara con su teléfono celular.

