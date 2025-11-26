Kylian Mbappé impone récord con poker de goles en victoria del Real Madrid

Kylian Mbappé impuso un récord de goles este miércoles en la victoria sufrida 3-4 ante el Olympiacos.

Mbappé tenía tres partidos consecutivos sin lograr marcar y en solo siete minutos logró meter tres en el primer tiempo ante el club griego.

El hat trick de Mbappé es el segundo más rápido en toda la historia de la UEFA Champions League. El francés logró el triplete en 6 minutos y 42 segundos, sólo por detrás del triplete de Salah contra el Rangers en 2022 (en 6 minutos y 13 segundos), de acuerdo a Mister Chip.

22' ⚽

24' ⚽

29' ⚽



KYLIAN MBAPPÉ SCORES THE SECOND-FASTEST HAT-TRICK IN UCL HISTORY 🔥 pic.twitter.com/NUaOJL3NU1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

Además, Kylian Mbappé es el cuarto jugador del Real Madrid en conseguir cuatro goles en un partido de Champions junto con Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano y Puskas.

Este fue el tercer partido de tres o más goles de Mbappé con el Real Madrid. Quedó a uno de Karim Benzema. El récord le pertenece a Cristiano Ronaldo con siete partidos de hat-trick con el Real Madrid.

A pesar de los goles, el Real Madrid concedió tres goles y terminó sufriendo de más. Aunque el equipo madrileño consiguió la primera victoria en suelo griego.

Kylian Mbappé has his FOURTH goal of the night 🔥🤯 pic.twitter.com/AVw0AKGPUl — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

Kylian Mbappé afirma que hay que proteger al Real Madrid

Mbappé respondió a la situación que surgió en esta semana sobre supuestas quejas de jugadores con Xabi Alonso.

“Veo bien al equipo, aunque hay cosas que mejorar. La gente habla mucho fuera, pero es normal cuando juegas en un club como el Madrid. Nosotros tenemos que protegernos, proteger al entrenador y a todo el ‘staff’. Tenemos que estar juntos porque vamos a jugar por todo esta temporada”, dijo en Movistar+.

“Fue muy importante volver a ganar. Estuvimos tres partidos sin ganar y es muchísimo para un equipo como nosotros. Hoy era importante ganar para seguir con el objetivo de estar entre los ocho primeros, que es lo principal en esta primera parte de la ‘Champions’”, declaró.

