Toronto Blue Jays apuesta en la agencia libre y pacta con Dylan Cease

Dylan Cease era uno de los mejores abridores en la agencia libre y pactó este miércoles con los Toronto Blue Jays por siete temporadas.

El abridor derecho de 29 años recibirá $210 millones de dólares en siete temporadas, de acuerdo a Jon Heyman.

Los campeones de la Liga Americana están apostando a llegar lejos nuevamente en la temporada 2026 y armar una buena rotación de pitcheo con Cease.

El derecho terminó la temporada 2025 con los Padres de San Diego tuvo un récord de 8-12 con una efectividad de 4.55 y 215 ponches en 32 apariciones en 2025.

Aunque los mejores años de Cease fueron en la Liga Americana cuando pertenecía a los White Sox de Chicago.

Cease tuvo un récord de 43-35 con una efectividad de 3.83 y 792 ponches en 123 apariciones para los White Sox en su carrera. En 2022 quedó segundo en las votaciones al Cy Young de la Liga Americana.

Dylan Cease blinda una rotación contendiente a la Serie Mundial

La rotación de los Blue Jays estará conformada por Kevin Gausman, Trey Yesavage, José Berríos, Shane Bieber y Dylan Cease.

Gausman tendrá su último año de contrato en 2026, mientras que Bieber tomó la opción Toronto por $16 millones de dólares para la próxima campaña.

Trey Yesavage entrará en su temporada como novato, luego de brillar en la final de 2025 y en la postemporada.

Yesavage tuvo un récord de 1-0 con una efectividad de 3.21, 14 innings lanzados y 16 ponches en 3 apariciones en 2025.

Toronto buscará repetir como líderes del Este de la Liga Americana y volver a la Serie Mundial en la que cayeron en siete juegos este año.

