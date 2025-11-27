Arne Slot tras crisis con el Liverpool: “Tengo el apoyo de la directiva”

El Liverpool está pasando por uno de los peores momentos deportivos y Arne Slot, entrenador de los Reds, afirmó que tiene el apoyo de la directiva para continuar.

Los ‘Reds’, que cayeron este miércoles contra el PSV Eindhoven por 1-4, han ganado solo tres de sus últimos doce encuentros, lo que ha elevado los rumores sobre la continuidad de Slot en su puesto de técnico.

“Me siento seguro”, dijo Slot tras la derrota ante los holandeses que les deja en decimotercera posición de la tabla de la Liga de Campeones, con tres encuentros por jugarse de la fase liga.

PSV have their FOURTH at Anfield 🔥



Things in Liverpool go from bad to worse 🤯 pic.twitter.com/mryYX8MMIv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

Liverpool perdió 3-0 ante el Nottingham Forest este fin de semana en la Premier League y ahora nuevamente fue goleado en casa contra el club neerlandés.

“Estoy bien, tengo mucho apoyo por parte de la directiva. Hubiera estado bien darle la vuelta a la situación con un triunfo, por supuesto, pero cuando estás trabajando como entrenador y la cosa no va bien, es normal que haya rumores. Estoy bien con mi puesto. No es la primera vez que paso por un momento difícil, pero ahora es tiempo de darle la vuelta”.

Liverpool peligra en Champions y lejos en la Premier League

Con esta derrota en Champions League, el Liverpool cayó al puesto número 13 que lo enviaría al repechaje para poder avanzar a los octavos de final.

Además, los Reds solo tienen tres partidos restantes y son ante rivales complicados. El conjunto de Arne Slot deberá medirse al Inter Milán como visitante en y luego ante el Marseille también fuera de casa.

El último partido de la fase de grupos será como local ante el Qarabag. El Liverpool debe quedar entre los ocho primeros si quiere avanzar a los octavos de final de forma directa.

“Si pierdes muchas veces, es normal que la gente hable sobre mi puesto. No estoy de acuerdo con que se diga que los futbolistas no están mostrando su calidad a veces, pero no se está reflejando en los resultados

En la Premier League están en el puesto número 11 a 11 unidades del Arsenal, que luce imbatible en esta campaña.

