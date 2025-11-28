Anuncian álbum póstumo de Jenni Rivera, ¿cuándo se estrena?

La conocida ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera, cumplirá 13 años de fallecida y en honor a su trayectoria, éxitos y legado musical: Se publicará un material inédit, el próximo 5 de diciembre, en el que los fans podrán recordar a una de las mexicanas más talentosas de todos los tiempos.

La noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, la cual sorprendió con una intrigante estrategia de comunicación. Los administradores publicaron un video que mostraba una flor cuyos pétalos se iban revelando semana tras semana, hasta desvelar un próximo lanzamiento musical.

El mensaje que acompañaba la publicación rezaba: “En el 2009, Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos banda. El legado continúa”. Esta revelación desató una ola de especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza de este material póstumo.

La incógnita se resolvió cuando la cuenta verificada de la artista confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum titulado “La Gran Señora”, programado para el viernes 5 de diciembre.

La noticia inundó instantáneamente las redes sociales de reacciones encontradas. Mientras algunos se mostraron sorprendidos, otros usuarios señalaron que se habían tardado “mucho” en sacar el material inédito.

Sobre la muerte de Jenni Rivera

Dolores Janney Rivera Saavedra, la icónica Jenni Rivera, perdió la vida a los 43 años en un accidente aéreo. La “Diva de la Banda” viajaba de Monterrey a Toluca para participar como coach en la gran final del reality show “La Voz México”.

Su muerte conmocionó a millones de fans en todo el mundo, quienes año tras año la recuerdan a través de su inmensa discografía.

Rivera descansa en el cementerio “All Souls Cemetery” en Long Beach, California, Estados Unidos. Su tumba, adornada con sus animales favoritos -las mariposas-, cuenta con una placa que muestra su rostro, fecha de nacimiento y de muerte.

A 13 años de su partida, Jenni Rivera sigue siendo una de las cantantes de regional mexicano más importantes de la historia, con más de 20 millones de discos vendidos. ‘La Gran Señora’ promete ser un testimonio más de que su legado musical permanece más vivo que nunca.

