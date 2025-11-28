Black Friday 2025: La guía de supervivencia definitiva para esquivar las estafas al realizar tus compras

La espera ha terminado. Las tarjetas están listas y la adrenalina por conseguir tecnología de última generación a mitad de precio está en su punto máximo. Sin embargo, en este Black Friday 2025, no solo los compradores buscan hacer su agosto. Con un volumen de compras online rompiendo récords, los ciberdelincuentes han desplegado su artillería más sofisticada para cazar a usuarios desprevenidos.

No se trata de paranoia, sino de pura estadística: donde hay un flujo masivo de dinero y prisa, hay estafadores. Este año, la situación es crítica debido a la evolución técnica de los ataques. Mantener la guardia alta es obligatorio para evitar que tu descuento se convierta en una pesadilla de ciberseguridad.

1. Desconfía de los descuentos imposibles y webs clonadas

La regla de oro es el sentido común: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es una estafa. Un smartphone o consola con un 90% de descuento no es suerte, es un cebo. Los delincuentes explotan nuestra vulnerabilidad psicológica ante precios ridículamente bajos para redirigirnos a webs fraudulentas que clonan con precisión a tiendas legítimas.

Para no caer, conviértete en un detective de la URL:

Cuidado con el typosquatting : Revisa si han cambiado una letra del dominio (ej. “amaz0n” en lugar de “amazon”).



Revisa si han cambiado una letra del dominio (ej. “amaz0n” en lugar de “amazon”). Extensiones extrañas: Desconfía de dominios que no coincidan con la web oficial (.co, .net, .shop en lugar de .com o .es).



Desconfía de dominios que no coincidan con la web oficial (.co, .net, .shop en lugar de .com o .es). Ojo con la publicidad: Los estafadores pagan para aparecer en los primeros resultados de búsqueda y en redes sociales. No te fíes solo de la posición del anuncio; sal y busca la tienda manualmente.

2. El peligro del ‘Smishing’ y la Inteligencia Artificial

En 2025, el ataque estrella es el mensaje de texto directo (SMS). El esquema es simple: recibes un aviso urgente sobre un “problema de dirección” o “tasas de aduana” pendientes, acompañado de un enlace malicioso. La ansiedad por recibir nuestros paquetes nos hace vulnerables al clic impulsivo.

Lo alarmante de esta campaña es el uso de Inteligencia Artificial generativa. Olvida las faltas de ortografía o textos incoherentes del pasado; ahora los mensajes imitan a la perfección el tono corporativo de FedEx, DHL o Amazon.

La recomendación es tajante: Nunca hagas clic en enlaces de seguimiento vía SMS o WhatsApp.



Nunca hagas clic en enlaces de seguimiento vía SMS o WhatsApp. Verificación manual: Si dudas, ve a la app oficial o web del transportista e introduce tu código de seguimiento manualmente. Ninguna empresa legítima te pedirá datos bancarios por SMS.

3. Blinda tu dinero: Tarjetas virtuales y navegación segura

Si decides comprar, asegúrate de que tu método de pago sea tu última línea de defensa. Los expertos en ciberseguridad insisten en el uso de tarjetas virtuales o de prepago. Estas permiten cargar el importe exacto o generan números de un solo uso, haciendo inservibles los datos robados si caes en una web maliciosa.

Sigue este protocolo de seguridad final:

Evita transferencias directas: No envíes dinero por apps de pago inmediato a vendedores desconocidos; es casi imposible de recuperar.



No envíes dinero por apps de pago inmediato a vendedores desconocidos; es casi imposible de recuperar. Cero Wi-Fi público: Jamás compres conectado a la red de una cafetería o aeropuerto sin una VPN. Es el terreno ideal para interceptar datos.



Jamás compres conectado a la red de una cafetería o aeropuerto sin una VPN. Es el terreno ideal para interceptar datos. Activa el 2FA: La autenticación en dos pasos es la barrera definitiva. Esa notificación extra en tu móvil puede detener al estafador en el último segundo.

La batalla de este Black Friday no se libra solo en los precios, sino en la atención. Aunque la Inteligencia Artificial ha sofisticado las trampas de este 2025, los ciberdelincuentes siguen dependiendo casi exclusivamente de tu impulsividad para tener éxito. No permitas que la urgencia del reloj o el miedo a perderte una oferta (FOMO) nublen tu juicio: tómate un segundo extra para verificar, prioriza la seguridad sobre la velocidad.

Al final del día, el mayor éxito de esta jornada no será el dinero que ahorres en una compra, sino el que evites perder en una estafa.

