¿Comprar en Black Friday o esperar al Cyber Monday? El error que muchos cometen con las ofertas de tecnología

Si estás pensando en renovar móvil, tele, portátil o consola, este fin de semana largo es probablemente el mejor momento del año para hacerlo pero también es cuando más dudas surgen: ¿Comprar ya en Black Friday o esperar a Cyber Monday por si cae una rebaja aún más agresiva? Los datos de los últimos años muestran que ambos días tienen lógica propia y que, si juegas bien tus cartas, puedes arañar descuentos muy serios en tecnología.

¿Qué rebajas de tecnología sí merece la pena aprovechar?

Las estadísticas de consumo online confirman que la electrónica es la reina absoluta del Black Friday y del Cyber Monday, por delante de moda, hogar o juguetes. Televisores, portátiles y smartphones concentran gran parte del gasto de los usuarios en estas fechas.

En Black Friday suelen brillar los grandes equipos y el ticket alto:

Televisores 4K y OLED con rebajas muy agresivas, especialmente en diagonales grandes.



con rebajas muy agresivas, especialmente en diagonales grandes. Portátiles y sobremesa para trabajo, estudio o gaming, con descuentos que pueden superar cómodamente el 20–25% en muchos modelos.



para trabajo, estudio o gaming, con descuentos que pueden superar cómodamente el 20–25% en muchos modelos. Consolas y packs con juegos o accesorios muy por debajo de su precio habitual.

En Cyber Monday, en cambio, el foco se desplaza hacia un perfil más digital:

Electrónica de consumo “personal” (laptops, monitores, auriculares, micrófonos, periféricos para creadores) tiende a tener ofertas muy afinadas en online , a veces mejores que las del propio Black Friday.



(laptops, monitores, auriculares, micrófonos, periféricos para creadores) tiende a tener , a veces mejores que las del propio Black Friday. Accesorios y gadgets pequeños –auriculares true wireless, altavoces Bluetooth, smartwatches, domótica– suelen conseguir mejores precios el lunes que el viernes.

Los estudios de comportamiento de compra online apuntan que el mayor recorte medio en electrónica suele verse en Cyber Monday, con descuentos que han rondado el 28–30% de media en los últimos años, ligeramente por encima del Black Friday. Eso no significa que el viernes no sea interesante, sino que el lunes es especialmente potente para tecnología pura y dura.

Black Friday vs Cyber Monday: ¿cuándo conviene comprar?

La gran pregunta: ¿me lanzo este viernes o espero al lunes? Los datos de ventas recientes indican que Cyber Monday ya mueve más dinero online que Black Friday, lo que demuestra que muchos consumidores están guardando las compras tech para el lunes. Además, varios análisis coinciden en que Black Friday “manda” en grandes electrodomésticos y TVs, mientras que Cyber Monday brilla en electrónica y moda online.

Para tomar la decisión sin volverte loco, piensa así:

Si buscas un gran televisor, una consola next-gen o un electrodoméstico caro , Black Friday suele ser tu mejor bala . Los descuentos en estos productos tienden a tocar techo durante el fin de semana, y el riesgo de que se agoten las unidades en oferta es alto.



, . Los descuentos en estos productos tienden a tocar techo durante el fin de semana, y el riesgo de que se agoten las unidades en oferta es alto. Si lo tuyo es más portátil, monitor para trabajar, equipo de sonido, auriculares premium o gadgets para creadores y teletrabajo , Cyber Monday suele ofrecer mejores precios online , a menudo con bundles de software o servicios incluidos.



, , a menudo con bundles de software o servicios incluidos. Para gadgets pequeños y accesorios (teclados, ratones, cargadores, smart home, wearables), las estadísticas muestran que el lunes acostumbra a superar en descuento medio al viernes.

También hay un matiz importante: muchos retailers han ido igualando precios entre ambos días, de manera que en bastantes productos verás el mismo precio Black Friday y Cyber Monday, sobre todo en TVs, portátiles y auriculares de grandes marcas. En estos casos, lo que manda es el stock: si un artículo está muy demandado, esperar al lunes puede significar llegar tarde.

Regla rápida para decidir

Compra en Black Friday si ves un descuento fuerte en un producto muy concreto que ya tenías decidido (modelo, tamaño, configuración) y sabes que es popular.



si ves un (modelo, tamaño, configuración) y sabes que es popular. Espera a Cyber Monday si quieres electrónica de trabajo/estudio o accesorios y no te importa comparar entre varias alternativas o marcas.

Estrategia para exprimir al máximo las ofertas tech

Más allá de la batalla viernes vs lunes, lo que marca la diferencia es ir con una estrategia clara, sobre todo en categorías tan competidas como TVs, laptops o móviles, donde hay literalmente cientos de SKUs en promoción.

Algunos movimientos clave:

Haz tu lista de prioridades antes de que empiecen las rebajas. Define 2–3 productos clave (por ejemplo: tele principal, portátil para trabajo, auriculares) y apunta el precio normal de mercado los días previos. Así sabrás de verdad cuándo una “oferta” lo es.



Define 2–3 productos clave (por ejemplo: tele principal, portátil para trabajo, auriculares) y apunta el precio normal de mercado los días previos. Así sabrás de verdad cuándo una “oferta” lo es. Marca un rango de precio objetivo. Las previsiones para esta campaña apuntan a “mínimos anuales” en TVs, portátiles y auriculares entre Black Friday y Cyber Monday , así que vale la pena decidir de antemano cuánto estás dispuesto a pagar para no caer en compras impulsivas.



Las previsiones para esta campaña apuntan a , así que vale la pena decidir de antemano cuánto estás dispuesto a pagar para no caer en compras impulsivas. Aprovecha los bundles digitales del lunes. En Cyber Monday son habituales los packs de hardware + servicios (almacenamiento en la nube, suscripciones de software, meses extra de streaming o juegos), que añaden valor más allá del puro descuento.

Otro punto a vigilar son las ofertas escalonadas: algunas tiendas lanzan un precio el Black Friday y lo ajustan unas décimas más el Cyber Monday, manteniendo el mismo producto en portada todo el fin de semana. En la práctica, esto significa que no siempre te estás “perdiendo” la rebaja por comprar el viernes, pero sí conviene comparar rápidamente el lunes si no había mucho riesgo de rotura de stock.

Si estás pensando en comprar tecnología, la jugada más inteligente este año pasa por combinar ambos días: usar Black Friday para asegurar los productos grandes y muy demandados y reservar Cyber Monday para rematar gadgets, accesorios y electrónica orientada a trabajo y estudio, donde históricamente se concentran los mejores porcentajes de descuento online.

