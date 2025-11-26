Black Friday 2025: los lugares donde el iPhone 17 baja de precio en EE. UU.

El iPhone 17 se ha convertido en uno de los productos más buscados del Black Friday 2025, y varias tiendas en Estados Unidos ya muestran rebajas que pueden representar un ahorro real, especialmente en modelos desbloqueados. Aunque los descuentos varían por color, capacidad y disponibilidad, existen rangos aproximados que ayudan a identificar dónde conviene comprar.

Este año, las rebajas no solo dependen de los grandes minoristas, sino también de distribuidores autorizados que ajustaron precios para competir durante el fin de semana más fuerte del comercio electrónico. Aquí recopilamos los lugares donde ya se observan reducciones y cuánto podría costar el dispositivo según el modelo.

Tiendas con ofertas del iPhone 17 en EE. UU. por Black Friday

1. Best Buy

Best Buy mantiene precios rebajados en varios modelos del iPhone 17 desbloqueado. Durante el Black Friday, las unidades disponibles se mueven generalmente en un rango aproximado de $700 a $850, dependiendo de la capacidad y del inventario en cada estado. Aunque no se trata de descuentos agresivos, sí es una de las tiendas donde más unidades se han visto disponibles.

Las rebajas no solo dependen de los grandes minoristas, sino también de distribuidores autorizados que ajustaron precios para competir. Crédito: Shutterstock

2. Amazon

Amazon aplica rebajas dinámicas que cambian varias veces al día durante el Black Friday. En promedio, los modelos del iPhone 17 desbloqueado suelen ubicarse en el rango de $750 a $900, con caídas rápidas en momentos de “lightning deals”. Debido a la naturaleza variable de los precios, es recomendable activar alertas o revisar varias veces a lo largo del día.

3. Tiendas oficiales de Apple y distribuidores autorizados

En las Apple Store y en Apple.com no se aplican descuentos directos al precio del iPhone 17, pero sí se ofrecen incentivos por trade-in, lo que puede reducir notablemente el costo final. Con los créditos por canje más agresivos del Black Friday, el precio efectivo para un modelo nuevo suele terminar en un rango aproximado de $800 a $950, dependiendo del dispositivo entregado y su condición.

Qué revisar antes de comprar durante Black Friday

Aunque el precio es determinante, conviene revisar algunos puntos antes de decidir dónde comprar:

Política de devoluciones: Amazon y Best Buy estiran el plazo de devolución en estas fechas, lo cual es útil si el producto es un regalo.

Amazon y Best Buy estiran el plazo de devolución en estas fechas, lo cual es útil si el producto es un regalo. Inventario limitado: ciertas combinaciones de color y almacenamiento se agotan rápido, sobre todo los modelos Pro y Pro Max.

ciertas combinaciones de color y almacenamiento se agotan rápido, sobre todo los modelos Pro y Pro Max. Garantía y soporte: comprar en Apple o distribuidores autorizados asegura acceso directo a mantenimiento, reemplazos y AppleCare+.

comprar en Apple o distribuidores autorizados asegura acceso directo a mantenimiento, reemplazos y AppleCare+. Precios variables: plataformas como Amazon pueden subir o bajar el costo del iPhone 17 varias veces en una misma jornada.

¿Dónde conviene comprar el iPhone 17 este Black Friday?

Para quienes buscan el menor precio posible, Best Buy suele ser la opción más accesible en modelos desbloqueados. Para quienes prefieren flexibilidad o envíos rápidos, Amazon ofrece más fluctuación y mayores posibilidades de encontrar un descuento temporal. Y para quienes buscan seguridad en soporte técnico, las tiendas Apple pueden ser convenientes gracias al ahorro que generan los programas de intercambio.

Continúa leyendo:

Si recibes esta llamada en tu iPhone, cuelga ya: ¡te están hackeando!

Black Friday sin remordimientos: qué comprar hoy para ahorrar de verdad en 2026

Lanzamiento del iPhone 17 obligó a Samsung a replantear la estrategia del Galaxy 26



