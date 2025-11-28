Trump perdonará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otorgará un indulto total a Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras condenado en Nueva York por narcotráfico en 2024.

El mensaje surgió en un pronunciamiento político donde también respaldó al candidato hondureño Tito Asfura a través de su cuenta oficial de Truth Social.

Apoyo político y anuncio del indulto

A través de esta red social, Trump publicó que Estados Unidos “brindará un gran apoyo” a Honduras si Asfura gana la presidencia, asegurando que confía plenamente en él y en sus políticas. En ese mismo mensaje adelantó que otorgará un indulto completo a Hernández, de 57 años, a quien, según dijo, “muchas personas respetadas” consideran que ha sido tratado con dureza e injusticia.

El presidente estadounidense escribió:

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo […] Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia […] VOTE POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO”. Donald Trump – Presidente de EE.UU.

If Tito Asfura wins for President of Honduras, because the United States has so much confidence in him, his Policies, and what he will do for the Great People of Honduras, we will be very supportive. If he doesn’t win, the United States will not be throwing good money after bad,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 28, 2025

Juan Orlando Hernández y su pasado

De acuerdo con The Washington Post, Hernández fue declarado culpable en 2024 en un tribunal federal por participar en una conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos y por delitos relacionados con armas. El diario señaló que los fiscales lo acusaron de recibir sobornos de cárteles de la droga y aprovechar estructuras estatales hondureñas para facilitar envíos ilícitos.

Reuters añadió que Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión, además de enfrentar una multa millonaria impuesta por la corte federal. Su caso tuvo gran impacto internacional por tratarse de uno de los expresidentes latinoamericanos de mayor perfil en ser juzgados por narcotráfico en territorio estadounidense.

El anuncio de Trump generó reacciones inmediatas en Honduras, donde se interpretó como un mensaje explícito hacia el electorado y hacia la campaña de Asfura. Según Reuters, el equipo del candidato no respondió de inmediato a solicitudes de comentario.

Trump y su apoyo hacia Tito Asfura

Tito Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y conocido por su perfil conservador dentro del Partido Nacional de Honduras, es uno de los aspirantes más visibles en el proceso electoral hondureño.

El país celebrará sus próximos comicios generales el próximo 30 de noviembre de 2025, cuando se elegirá al sucesor de Xiomara Castro. Asfura, que ya compitió en 2021, mantiene una base de apoyo significativa y ha centrado su campaña en promesas de estabilidad económica y fortalecimiento institucional.

Continúa leyendo:

Juez sentencia a 45 años de prisión a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, por narcotráfico

Fiscalía de Nueva York acusa de narcotráfico a exmando de la policía de Honduras

Trump advierte que muy pronto EE.UU. comenzará a detener a narcotraficantes venezolanos por tierra





