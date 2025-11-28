Un hombre de Ohio conducía un vehículo con los restos de una persona que habría asesinado

Un hombre de Ohio es acusado del asesinato de un hombre de 27 años desaparecido, después de que, según las autoridades, se encontraran restos del cuerpo de la víctima en el vehículo que conducía.

Según el Departamento de Policía de Toledo, Martel Huggins, de 33 años, fue arrestado por el asesinato de Malicai Calder, de 27 años, quien fue reportado como desaparecido el sábado pasado.

El informe del arresto de Huggins indica que los agentes lo detuvieron mientras conducía el vehículo de trabajo de Calder por la calle Mulberry, donde encontraron restos del cuerpo de Calder en el automóvil.

Declaraciones juradas de la policía indican que Calder sufrió heridas de bala y arma blanca en la cabeza.

Un comunicado de la oficina del forense informó que el cuerpo había sido desmembrado y dictaminó que su muerte fue un homicidio.

Los agentes estaban investigando la desaparición de Calder cuando detuvieron a Huggins. El lugar donde las autoridades investigaban es la misma dirección que figuraba como la casa de Huggins. Las autoridades no han revelado un posible motivo ni las causas del asesinato.

La policía de Toledo informó que un amigo de Calder les contó que no se le había visto ni sabido nada de él desde el 15 de noviembre.

El 21 de noviembre, agentes acudieron al apartamento de Calder para una revisión de seguridad. Encontraron la ducha abierta, el televisor encendido y un perro ladrando, según informó la policía. El informe añadió que los agentes no percibieron ningún olor desagradable.

Un comunicado del Departamento de Policía de Northwood indicó que sus agentes también acudieron a una revisión de seguridad de Calder, tras la denuncia de la desaparición de su vehículo.

Huggins enfrenta cargos que incluyen asesinato y agresión grave. Un juez le fijó una fianza de un millón de dólares mientras espera su próxima cita judicial en diciembre.

Sigue leyendo:

– Madre de Georgia es acusada de matar a sus dos bebés en incidentes ocurridos en 2021 y 2025.

– Detienen a hombre acusado de matar a sus dos hermanos durante riña familiar en una cabaña en Nueva York.