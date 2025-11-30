Arrestan en Texas a ciudadano afgano acusado de publicar amenazas de bomba en redes sociales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que un ciudadano afgano fue detenido en Fort Worth, Texas, después de que investigadores detectaran una presunta publicación en redes sociales en la que hablaba de “construir una bomba” y amenazaba con detonar un edificio en la zona.

El sospechoso, Mohammad Dawood Alokozay, fue arrestado el martes por cargos estatales relacionados con amenazas terroristas, indicó la funcionaria del DHS Tricia McLaughlin en un comunicado divulgado en redes sociales.

De acuerdo con los registros del condado de Tarrant, Alokozay permanece bajo custodia en un centro penitenciario local.

Las autoridades investigan un video publicado en TikTok

Según McLaughlin, el detenido habría publicado un video en TikTok en el que aparecía hablando de la construcción de un artefacto explosivo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI (JTTF) participaron en la detención.

Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre el abogado que representa a Alokozay.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también presentó un reclamo relacionado con su estatus migratorio, según la funcionaria del DHS.

El caso ocurre en un contexto tenso tras otro incidente grave en Washington

El arresto tuvo lugar un día antes del ataque en el que dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos en Washington DC, incidente por el cual otro ciudadano afgano, Rahmanullah Lakanwal, enfrenta ahora un cargo de asesinato en primer grado tras la muerte de la especialista Sarah Beckstrom.

Las autoridades no han vinculado ambos casos y señalan que las investigaciones siguen en curso.

