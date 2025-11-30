México golea 14-0 en partido de eliminatorias rumbo al Mundial femenino de Brasil 2027

La selección femenina de México abrió las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027 con una victoria abrumadora: 0-14 frente a San Vicente y las Granadinas. Aun así, el técnico español Pedro López dejó claro que su equipo todavía tiene aspectos por pulir, especialmente en los metros finales.

“Debemos mejorar en la presión tras cada perdida de balón, pero sobre todo en situaciones de finalización. Aprender a no precipitarnos en la zona de definición. Por lo demás, me voy contento con la actitud mostrada durante todo el juego”, señaló López tras el encuentro.

¡Se termina el encuentro en San Vicente! 🇻🇨

La Femenil inicia con el pie derecho su camino rumbo a Brasil 2027… ⚽🔥#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/lCN6ZLXZUG — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 30, 2025

México, número 29 del ránking FIFA, impuso su jerarquía desde el inicio ante un rival ubicado en el puesto 162. El partido tuvo una protagonista destacada: Charlyn Corral, exjugadora del Atlético de Madrid y máxima goleadora del Apertura en la Liga MX, firmó 7 de los 14 tantos.

Para el seleccionador, la intensidad de su equipo fue un acto de profesionalismo: “Hemos tratado de ser lo más profesionales respetando al rival durante todo el partido. Queremos clasificar a la próxima Copa del Mundo y estamos conscientes de que la diferencia de goles puede ser algo determinante en un último partido”.

López también dedicó palabras de reconocimiento al conjunto caribeño: “Nos vamos agradecidos por el trato que nos han dado en esta hermosa isla, por la actitud de sus jugadoras que estuvieron firmes hasta el último minuto a pesar de las circunstancias del partido”.

México comparte el Grupo A con San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes. El Tri cerrará su actividad de 2025 con un duelo ante Costa Rica el próximo 2 de diciembre.

