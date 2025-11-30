Turista estadounidense es hallado muerto en Tobago y detienen a un sospechoso

Un ciudadano estadounidense fue hallado muerto con aparentes heridas de arma blanca en la isla de Tobago, informaron autoridades locales. La víctima fue identificada como Christopher Brown, de 43 años, residente de Silverthorne, Colorado.

De acuerdo con el reporte del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, Brown fue encontrado inconsciente cerca de las 10:30 p. m. en Depot Road, en la comunidad costera de Castara, ubicada en la costa de sotavento de Tobago. Presentaba heridas de arma blanca y un objeto metálico alojado en la espalda. Fue declarado muerto en el lugar.

Brown había salido a comprar marihuana, según la policía

Según la reconstrucción preliminar, Brown estaba cenando y compartiendo bebidas con amigos en Castara antes del ataque. Les informó que se retiraba un momento para comprar marihuana y, poco después, fue hallado gravemente herido en una vía cercana.

Las autoridades no han detallado si el motivo de la agresión está relacionado con esta salida ni han revelado más información sobre las circunstancias exactas del crimen, que continúa bajo investigación.

Un sospechoso se encuentra bajo custodia

El comisionado de policía de Trinidad y Tobago, Allister Guevarro, confirmó a The Associated Press que un sospechoso fue detenido en relación con el homicidio.

Las autoridades no han hecho público el nombre ni más detalles del detenido, pues el caso permanece en investigación activa.

Tras conocerse el hecho, la División de Turismo, Cultura, Antigüedades y Transporte de Tobago emitió un comunicado expresando su consternación y enviando condolencias a la familia y amigos de la víctima.

La institución calificó el asesinato como “un acto de violencia horrible” y aseguró que la isla continúa siendo un lugar seguro tanto para residentes como para visitantes.

La División reiteró que trabaja de la mano con las autoridades policiales para apoyar la investigación y reforzar la tranquilidad en la comunidad de Castara, conocida por su ambiente pacífico y turístico.

